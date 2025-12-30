Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων – «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν»

Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων – «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν»
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε ότι το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής WhatsApp ότι το Κίεβο δεσμεύθηκε να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε οποιοδήποτε σχήμα.

Επίσης είπε ότι η Ουκρανία και η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που αποτελείται από χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλείας των εν λόγω χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και εν συνεχεία οι ηγέτες τους στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Οι συνομιλίες για ειρήνευση στην Ουκρανία κινδυνεύουν να πάρουν νέα τροπή μετά την κατηγορία της Μόσχας ότι το Κίεβο εξαπέλυσε 91 drones εναντίον μίας κατοικίας του Ρώσου προέδρου Πούτιν, στο Βαλντάι.

Το Κίεβο διέψευσε αμέσως τη κατηγορία.  Σήμερα, Τρίτη, πηγή προσκείμενη στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις ρωσικές αρχές,  ότι η Ουκρανία στοχοποίησε την κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας. Αυτή είναι από μόνη της μια πράξη ανυπακοής ενάντια στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ» πρόσθεσε η πηγή.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

