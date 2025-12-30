Πεθερικά: 8 κινήσεις-ματ για να βάλετε τέλος στις εντάσεις και να βελτιώσετε τη σχέση σας

Πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα με τα πεθερικά τους. Στην πραγματικότητα, η τοξική σχέση με τους γονείς του συντρόφου ή την οικογένεια γενικότερα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πραγματικό πόλεμο.

Όταν δεν συμφωνείτε, ή όταν νιώθετε ότι η οικογένειά του είναι υπερβολικά επιβλητική ή αγενής, είναι φυσικό να νιώθετε πίκρα και να θέλετε να αποφύγετε την παρουσία τους. Ανεξαρτήτως αν το θέλετε ή όχι, όμως, η οικογένειά του θα είναι πάντα εκεί, οπότε πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τους διαχειριστείτε και να αντέξετε αυτήν την ενόχληση.

Η σχέση σας με τα πεθερικά δεν χρειάζεται να είναι τέλεια — ή ακόμα και ευχάριστη. Αλλά αντί να λέτε “Μισώ τα πεθερικά μου!”, θα πρέπει να προσπαθήσετε ώστε αυτό να μην σας βαραίνει ούτε εσάς, ούτε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας.

8 έξυπνες συμβουλές για να ηρεμήσουν οι εντάσεις με τα πεθερικά σας

Βρείτε κοινό έδαφος

Οργανώστε μια εύκολη δραστηριότητα που θα χαρούν όλοι

Μιλήστε με ειλικρίνεια

Μην αναφέρεστε σε ευαίσθητα ζητήματα

Σχεδιάστε στρατηγικά τις επισκέψεις σας

Βάλτε τα απαραίτητα όρια

Ζητήστε απ’ τον σύντροφό σας να μιλήσει στους γονείς του

Αποδεχτείτε όσα δεν μπορούν ν’ αλλάξουν

Βρείτε κοινό έδαφος

Οργανώστε μια εύκολη δραστηριότητα που θα χαρούν όλοι. Οι γονείς του συντρόφου σας είναι εξαιρετικά θρησκευόμενοι, ενώ εσείς δεν είστε. Ίσως έχετε διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις. Αυτές είναι διαφορές που είναι δύσκολο να αγνοηθούν.

Αλλά θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να γίνετε καλύτεροι φίλοι με τα πεθερικά σας ή να συμφωνείτε μαζί τους. Το σημαντικό είναι να βρείτε κοινό έδαφος.

Οργανώστε μια εύκολη δραστηριότητα που θα χαρούν όλοι

Μην επικεντρώνεστε σε αυτά που σας χωρίζουν, αλλά σε αυτά που σας ενώνουν. Μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως μια αθλητική ομάδα που σας αρέσει. Κάντε αυτά τα θέματα και τις δραστηριότητες που έχετε κοινά τον πυρήνα της σχέσης σας με τα πεθερικά σας. Θα πρέπει άλλωστε, να βλέπετε τακτικά τα πεθερικά σας. Οπότε αντί να είναι άβολο, καλό θα ήταν να βρείτε δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε όλοι μαζί.

Αν δεν θέλετε να μιλάτε πολύ μαζί τους, προγραμματίστε ανάλογα (π.χ., έναν αγώνα αθλήματος ή μια συναυλία). Έτσι, μπορείτε να περάσετε χρόνο με τα πεθερικά σας, αλλά για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες βιώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στις σχέσεις τους. Ακόμα και μια νέα δραστηριότητα διάρκειας 7 λεπτών μπορεί να βελτιώσει άμεσα το πώς νιώθουν για τη σχέση τους, προσφέροντας έναν στιγμιαίο «αποσυμπιεστή» απέναντι σε εντάσεις.

Μιλήστε με ειλικρίνεια

Μπορεί να είναι επώδυνο, αλλά μερικές φορές το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Ενημερώστε τα πεθερικά σας για το τι σας ενοχλεί ή τι έκαναν για να σας προσβάλλουν. Μην είστε υπερβολικά κατηγορητικοί ή θυμωμένοι, αλλιώς θα καταστρέψετε εντελώς τον σκοπό της προσέγγισης. Ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστείτε αυτό το είδος επικοινωνίας είναι να προτείνετε λύσεις για τα κοινά σας προβλήματα.

Αν τα πεθερικά σας έρχονται στο σπίτι σας πολύ συχνά – και ίσως απροειδοποίητα, και σας ενοχλεί, προτείνετε να ορίσετε συγκεκριμένες ημέρες για να περνάτε χρόνο μαζί τους. Έτσι, θα έχουν τον χρόνο που θέλουν με το παιδί τους, αλλά δεν θα σας πνίγουν. Αν δεν βγείτε πουθενά, ίσως θελήσετε να σκεφτείτε την πιθανότητα να συμβουλευτείτε έναν θεραπευτή για να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση.

Μην αναφέρεστε σε ευαίσθητα ζητήματα

Ακόμα και αν έχετε μια ανοιχτή συζήτηση, τα πεθερικά σας ίσως δεν αλλάξουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μαζί σας. Αν συνεχίσουν να θίγουν δύσκολα θέματα, θα πρέπει να μάθετε πώς να τα αποφύγετε. Μάθετε πώς να αλλάζετε τα θέματα συζήτησης με φυσικό τρόπο.

Για παράδειγμα, αν συνεχίζουν να σας ρωτούν πότε θα κάνετε παιδί, αλλάξτε τη συζήτηση και μιλήστε για το πώς ήταν ο σύντροφός σας όταν ήταν μικρός. Κάθε γονέας θα πιαστεί από οποιαδήποτε ευκαιρία για να μιλήσει για το παιδί του, και έτσι θα αποφύγετε με επιτυχία ένα στρεσογόνο θέμα.

Σχεδιάστε στρατηγικά τις επισκέψεις σας

Αν πραγματικά δεν αντέχετε την ιδέα να είστε κοντά στα πεθερικά σας, οργανώστε ομαδικές επισκέψεις. Περάστε χρόνο με τα πεθερικά σας όταν έχουν άλλους συγγενείς ή φίλους στο σπίτι, ώστε να μην είστε το κύριο επίκεντρο. Αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε και με τους δύο ταυτόχρονα, οργανώστε να δείπνησετε με τον έναν ενώ ο άλλος είναι εκτός ή στη δουλειά.

Η παρουσία άλλων ανθρώπων μειώνει τις αντιδράσεις άγχους μας μέσω ενός φαινομένου που λέγεται κοινωνική απορρόφηση, σύμφωνα με έρευνες. Όταν βρίσκεστε σε ομαδικό περιβάλλον αντί για κατ’ ιδίαν, φυσικά αισθάνεστε λιγότερο “στόχος” της κριτικής τους και το σώμα σας παράγει κυριολεκτικά λιγότερη κορτιζόλη.

Βάλτε τα απαραίτητα όρια

Μια αφηρημένη συζήτηση μπορεί να μην είναι αρκετή για να αλλάξει τη συμπεριφορά των γονέων του. Εάν χρειάζεται, θεσπίστε κανόνες και τηρήστε τους με συνέπεια. Ενημερώστε τους ποια θέματα συζήτησης είναι απαγορευμένα ή πόσο μπορούν να εμπλακούν στον γάμο ή τη σχέση σας.

Το σημαντικό όταν μαθαίνετε πώς να διαχειρίζεστε τα πεθερικά σας είναι να εφαρμόζετε αυτούς τους κανόνες, αλλά με όσο το δυνατόν πιο ευγενικό τρόπο. Αν διστάσετε έστω μια φορά, τότε θα καταλάβουν ότι μπορούν να παραβιάζουν τους κανόνες σας πιο εύκολα στο μέλλον.

Ζητήστε απ’ τον σύντροφό σας να μιλήσει στους γονείς του

Αν όλες οι προσπάθειές σας δεν είναι αρκετές να διορθώσουν τη σχέση με τα πεθερικά, ας επικοινωνήσει ο σύντροφός σας με αυτούς εκ μέρους σας. Είναι πιο πιθανό να λάβουν υπόψη τους τα συναισθήματά του παρά τα δικά σας.

Αυτή είναι επίσης μια σημαντική επιλογή όταν προσπαθείτε να αποφύγετε μια έντονη σύγκρουση. Μπορείτε επίσης να πλησιάσετε τους γονείς του ως ζευγάρι, ώστε να καταλάβουν ότι είστε ενωμένοι στις απόψεις σας και ότι το πρόβλημα δεν είστε μόνο εσείς.

Έρευνες πάνω στη διαμεσολάβηση στην οικογένεια δείχνουν ότι η παρουσία ενός τρίτου μέρους για να διευκολύνει τις δύσκολες συζητήσεις οδηγεί σε πολύ καλύτερη επίλυση συγκρούσεων. Τα ζευγάρια που χρησιμοποίησαν διαμεσολάβηση ήταν πιο πιθανό να καταλήξουν σε συμφωνία από εκείνα που προσπάθησαν να λύσουν τα πράγματα μόνοι τους.

Αποδεχτείτε όσα δεν μπορούν ν’ αλλάξουν

Δυστυχώς, μερικές φορές δεν μπορείς να αλλάξεις, ειδικά τα μυαλά μεγάλων ανθρώπων. Αν οι γονείς του είναι τόσο πεισματάρηδες και αδιάφοροι, το μόνο που μπορείτε να κάνετε, είναι να το αποδεχτείτε και να βρείτε τρόπο να ελέγξετε τις δικές σας σκέψεις και αντιδράσεις.

Οι έρευνες δείχνουν συνεχώς ότι η αποδοχή του συντρόφου συνδέεται με την ικανοποίηση από τη σχέση. Άτομα που αποδέχονται ορισμένα αμετάβλητα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του συντρόφου τους — αντί να επιμένουν σε αυτά — αναφέρουν υψηλότερη ποιότητα σχέσης γενικά.

Δηλαδή, είναι η σχέση σας ικανοποιητική; Μπορείτε να συνηθίσετε σε αυτές τις συνθήκες; Τι μπορείτε να κάνετε για να ανέχεστε την κατάσταση; Όλες αυτές, είναι σημαντικές ερωτήσεις για να δείτε τι είναι αυτό που αξίζει να έχει την προσοχή σας.