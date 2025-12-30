Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Έχει κρυοθάλαμο, ιδιωτικό νοσοκομείο και επίχρυσο μπάνιο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας άνω των 114 εκατομμυρίων ευρώ στην άκρη ενός γκρεμού στην κατεχόμενη Κριμαία — εξοπλισμένο με ιδιωτικό νοσοκομείο, χειρουργείο, κρυοθάλαμο και με επιχρυσωμένα είδη μπάνιου.

Το τεράστιο συγκρότημα, κρυμμένο στο ακρωτήριο Άια, στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας, χτίστηκε αρχικά για τον ανατραπέντα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Σύμφωνα με έρευνα της ομάδας του νεκρού, πλέον, εχθρού του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, έκτοτε έχει μετατραπεί σε αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως «ένα τεράστιο παλάτι» που ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο.

Η κύρια κατοικία από μόνη της έχει έκταση περίπου 9.000 τ.μ. ενώ ένα δεύτερο κτίριο στην άκρη του γκρεμού, σχεδόν 5.000 τ.μ., είναι κρυμμένο κάτω από διαμορφωμένους κήπους. Υπάρχει χώρος για ιδιωτικό περίπατο, προβλήτα και τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, ενώ ένα νέο ελικοδρόμιο βρίσκεται ψηλότερα στην πλαγιά.

Τα εσωτερικά, σύμφωνα με τα έγγραφα και τις φωτογραφίες του έργου, είναι πολυτελή ακόμη και για τα πρότυπα του Πούτιν στα άλλα παλάτια του, συμπεριλαμβανομένου του Valdai – το οποίο, όπως ισχυρίζεται, ουκρανικά drones προσπάθησαν να επιτεθούν αυτή την εβδομάδα – και του Gelendzhik, όπου υπάρχει μία ακόμη μεγαλύτερη κατοικία στην κορυφή ενός βράχου, στη Μαύρη Θάλασσα.

Υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Μόνο η κύρια κρεβατοκάμαρα του Πούτιν έχει εμβαδόν 240 τ.μ. με μπάνιο 50 τ.μ. Το «μπουντουάρ» έχει «περίπου το μέγεθος τριών τυπικών διαμερισμάτων δύο δωματίων».

«Χρησιμοποιώντας μια χρυσή σκάλα και κρατώντας ένα χρυσό κιγκλίδωμα, μπορεί κανείς να ανέβει σε ένα χρυσό τζακούζι και εκεί να παρακολουθήσει το Channel One [την κρατική τηλεόραση που ελέγχεται από τον Πούτιν]».

Τα εξαρτήματα του μπάνιου σε σχήμα λουλουδιών κοστίζουν πάνω από 32.000 ευρώ, σύμφωνα με τους ερευνητές. «Με αυτό το ποσό θα μπορούσατε να αγοράσετε ένα στούντιο, για παράδειγμα στο [ρωσικό θέρετρο] Σότσι».

Ωστόσο, το συνολικό κόστος των βρυσών, των χαρτοκιβωτίων και των γάντζων για μπουρνούζια, δηλαδή των αξεσουάρ που έχουν τα δύο μπάνια ανέρχονται σε πάνω από 119.000 ευρώ για κάθε μπάνιο.

Υπάρχει ένα υπνοδωμάτιο διακοσμημένο για χρήση από γυναίκα, πιθανώς για τη μακροχρόνια ερωμένη του Πούτιν, την 42χρονη Αλίνα Καμπάεβα, και υπνοδωμάτια για τους γιους τους, ηλικίας δέκα και έξι ετών, γράφει η mailonline.

Υπάρχει επίσης ένα δωμάτιο για τον υπασπιστή του Πούτιν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας.

Ιδιωτικό νοσοκομείο

Ένας ολόκληρος όροφος αποτελείται από ένα ιδιωτικό νοσοκομείο – ένα χαρακτηριστικό που παρατηρείται και σε άλλα παλάτια του Ρώσου προέδρου, θέτοντας και πάλι ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 73χρονου ηγέτη.

Περιλαμβάνει ιατρείο γενικού γιατρού, ιατρείο ωτορινολαρυγγολόγου, οδοντιατρείο και πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο – εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα γερμανικά και φινλανδικά ιατρικά μηχανήματα.

Υπάρχει «ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας σχεδόν 20.000 ευρώ, ένα τραπέζι εξέτασης και μασάζ, ένας μεγάλος αριθμός διαγνωστικών και δοκιμαστικών συσκευών, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξοπλισμός φυσιοθεραπείας κ.λπ.». Η εμμονή του Πούτιν με την υγεία του είναι προφανής.

Οι ερευνητές σημείωσαν «μια συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμό για την ανάλυση της κατάστασης των μαστικών μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου».

Το χειρουργείο

Υπάρχει ένα χειρουργικό τραπέζι που κοστίζει πάνω από 39.000 ευρώ, μαζί με έναν αναπνευστήρα [μηχανική μονάδα τεχνητής αναπνοής], έναν απινιδωτή, μηχανή αναισθησίας και εξοπλισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς. Μια μονάδα ακτινογραφίας, εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, και πολλά άλλα. Το παλάτι είναι εξοπλισμένο με αποστειρωτές UV για ανακύκλωση του αέρα κι έχει εσωτερικές πισίνες.

Το συγκρότημα έχει και κρυοθάλαμο. Εδώ ο Πούτιν μπορεί να κάνει κρυοθεραπεία και να αναζωογονείται στους -110 °C», δήλωσε η ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς Μαρία Πεβτσίκ.

Στο υπόγειο βρίσκεται η «ζώνη ψυχαγωγίας που περιλαμβάνει ιδιωτικό κινηματογράφο για οκτώ άτομα.

Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 115 εκατομμύρια λίρες.