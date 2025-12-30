Ζελένσκι: Στις αρχές Ιανουαρίου οι συναντήσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων»

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα πραγματοποιηθούν.
  • Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι εν λόγω συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.
  • Η «Συμμαχία των Προθύμων» αναμένεται να συγκεντρωθεί για συζητήσεις στην αρχή του νέου έτους, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που αποτελείται από χώρες που υποστηρίζουν το Κίεβο, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις στις αρχές Ιανουαρίου.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι επί θεμάτων ασφαλείας των εν λόγω χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και εν συνεχεία οι ηγέτες τους στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία των Προθύμων, της οποίας ηγούνται η Βρετανία και η Γαλλία, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, αν και δεν είναι άμεσα σαφές ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις. «Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Δεν θα χάσουμε ούτε μια μέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

