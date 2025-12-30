Αττική: Συνελήφθη 45χρονη «οικιακή βοηθός» που ξάφριζε σπίτια – Θύματά της πρόσωπα με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στην Αττική 45χρονη αλλοδαπή, η οποία προσποιούμενη την οικιακή βοηθό διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, στοχεύοντας κυρίως άτομα με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες.
  • Η κατηγορούμενη εντόπιζε αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού από Α.Μ.Ε.Α. ή υπερήλικες, χρησιμοποιούσε πλαστά στοιχεία και διέπραττε τις κλοπές τις πρώτες ημέρες εργασίας της.
  • Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 4 κλοπές, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 23.050 ευρώ. Μεταξύ των κατασχεθέντων είναι κοσμήματα, πλαστή βεβαίωση διαμονής και ποσότητα ναρκωτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 45χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται ότι προσποιούμενη την οικιακή βοηθό διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητική ή νοητική αναπηρία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η 45χρονη, δραστηριοποιούνταν στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ για να πετύχει τον σκοπό της:

  • εντόπιζε αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού, που αναρτούσαν πολίτες (Α.Μ.Ε.Α. ή υπερήλικες) στο διαδίκτυο ή σε άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
    χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται για την υπό προσφορά θέση εργασίας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις οικίες των πολιτών,
  • μετέβαινε στα προκαθορισμένα ραντεβού και έπειθε τα θύματα να την προσλάβουν,
    για να παρέχει τα στοιχεία ταυτότητάς της στους μελλοντικούς της εργοδότες, επιδείκνυε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία ήταν προσαρμοσμένη η φωτογραφία της,
  • διέφευγε της προσοχής των παθόντων με το πρόσχημα ενασχόλησης με οικιακές εργασίες και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και δημόσια έγγραφα (διαβατήρια κ.λπ), ενώ
  • διέπραττε τις κλοπές κατά κανόνα την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας της και έπειτα απέρριπτε την τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιήσει.

Χαρακτηριστικό της σκληρότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς της κατηγορούμενης ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά να διαπράττει κλοπές σε βάρος ατόμων με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι λόγω της κατάστασής τους δε θα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ σε περίπτωση που γινόταν θα ήταν αδύνατον να την εμποδίσουν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • αναδιπλούμενος σουγιάς,
  • πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,
  • κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,
  • πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,
  • πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και
  • κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 4 περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας συνεχίζεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις βασικοί άξονες της υγείας για το 2026-Έρχονται 5.000 προσλήψεις

Το αρχείο του επιστήμονα Γεωργίου Παπανικολάου που ανακάλυψε το «Τεστ Παπ» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακά αυξημένος ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Νοέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Ανείπωτος πόνος στο «τελευταίο αντίο» στην 31χρονη ορειβάτισσα

Ξεκίνησε να γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τους τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια,...
18:27 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσε...
18:15 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος γιος της – Αρνείται τα πάντα

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της ίδιας του της ...
18:01 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Την Κυριακή στα Μάλγαρα οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους – Δείτε χάρτες της ΕΛ.ΑΣ. με τις εκτροπές κυκλοφορίας

Την ερχόμενη Κυριακή (4/1) θα κριθεί το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους ανθρώπους...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι