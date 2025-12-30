Παπαστεργίου: Οι κάμερες είναι εμφανείς, δεν τις κρύβουμε – Από μέσα Γενάρη οι ειδοποιήσεις για τις πρώτες παραβάσεις 

Στόχος της κυβέρνησης με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους είναι «να καταφέρουμε να αλλάξουμε μια ακόμη πολύ κακή συνήθεια που έχουμε, που έχει να κάνει με το πώς οδηγούμε και κυρίως μέσα στις πόλεις μας» επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επειδή πολλά πράγματα στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι δεν αλλάζουν κι όμως τελικά αλλάζουν, τόνισε ο Υπουργός, έφερε παράδειγμα, το πολύ θετικό αποτέλεσμα στις μετρήσεις αλκοόλ το Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπου η Ελληνική Αστυνομία έκανε 2.500 ελέγχους και μόνο σε έντεκα περιπτώσεις βρήκαν ανθρώπους που οδηγούσαν πάνω από το όριο.

«Δείχνει ακριβώς ότι τελικά πρέπει απλά να πάρουμε μέτρα και να σοβαρευτούμε πρώτα εμείς ως πολιτεία για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτό και στους πολίτες μας» ανέφερε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο κ. Παπαστεργίου.

«Να ξεκαθαρίσω λίγο σήμερα τι γίνεται. Σήμερα, μπαίνουν κάμερες από δύο φορείς. Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε την τοποθέτηση 388 καμερών οι οποίες ελέγχουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη που είναι ένας από τους πιο συχνούς λόγους που έχουμε θανατηφόρες συγκρούσεις και κυρίως αφορά δικυκλιστές αλλά και αυτοκίνητα.

Ήδη τοποθετήθηκαν οι πρώτες, κάποιες δεκάδες, κάποιες αυτό το μήνα και μέχρι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί όλες σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις.

Και παράλληλα, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκτελώντας ένα κοινό σχέδιο με το Προστασίας του Πολίτη και των Μεταφορών, τοποθέτησε τις πρώτες οκτώ κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και μερικές ακόμα πολύ συχνές και επικίνδυνες παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, προφανώς το όριο ταχύτητας.

Λέγατε νωρίτερα για την Συγγρού. Η Συγγρού έχει 90 όριο, αλλά παρατηρούνται και αυτοκίνητα που πάνε με 150» ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, ενώ ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι οι θα πρέπει να αλλάξουν οι ταμπέλες, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πως έτσι θα γνωρίζουν οι οδηγοί τα νέα όρια».

Σχετικά με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε τα παρακάτω:

«Η κάμερα μπορεί να αντιληφθεί ότι τα χέρια μας είναι δεσμευμένα με κάποια συσκευή. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ ευρέως δείχνει έναν άνθρωπο στην οδό Συγγρού να έχει και στα δυο του χέρια το κινητό και απλά να έχει ακουμπήσει το κινητό πάνω στο τιμόνι του εν κινήσει όλο αυτό. Νομίζω πως η κοινή λογική λέει πως αυτό δεν είναι αποδεκτό και πως μπορεί πάρα πολύ εύκολα να προκαλέσεις τροχαίο.

Αυτό σημαίνει πρόστιμο, το οποίο βέβαια, να το διευκρινίσω, δεν το βάζει μόνη της η κάμερα. Καμία τεχνολογία, όσο έξυπνη κι αν είναι, δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση. Την παράβαση την βεβαιώνει ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή οι φωτογραφίες αυτές βγαίνουν σε μια κοινή πλατφόρμα, όπου εκεί ένας αστυνομικός, βεβαιώνει ότι αυτό είναι παράβαση, η οποία θα μας έρχεται στο κινητό.

Και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει ένα πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής που μας έρχεται με sms ενημέρωση για την κλήση. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί για να φτιαχτεί πλέον το ενιαίο σε πανελλαδική βάση πληροφοριακό σύστημα. Περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για να κινηθούν οι διαδικασίες πλέον η υπογραφή της σύμβασης, αλλά θα είναι άμεσα γιατί κάποια κομμάτια της πλατφόρμας αυτής τα φτιάχνει το Υπουργείο μόνο του.

Αλλά να μην επαναπαυόμαστε, γιατί ήδη από τις κάμερες αυτές τις οκτώ που έχουν τοποθετηθεί με το πιλοτικό της Τροχαίας Αττικής από τα μέσα Γενάρη και μετά, θα αρχίσουμε να δίνουμε αφού κανονικοποιήσουμε και ρυθμίσουμε τις κάμερες και τις πρώτες παραβάσεις».

Μέχρι τώρα δεν έχουν κοπεί κλήσεις διευκρίνισε ο Υπουργός, απλά όντως έχει διαπιστωθεί ότι γίνονται παραβάσεις.

«Βλέπουμε ότι στη Συγγρού, για παράδειγμα, είχαμε περίπου 500 παραβάσεις μέσης ταχύτητας, γιατί στη Συγγρού υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που δοκιμάζουμε, δηλαδή από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι 1-2 χιλιόμετρα παρακάτω και βλέπεις ότι η μέση ταχύτητα είναι πάνω από 120-130. Θέλω να πω ότι οι κάμερες και στην Αττική Οδό, οι σημερινές κάμερες δεν γράφουν ακριβώς το όριο. Γράφουν σε όρια τα οποία έχει θέσει η Ελληνική Αστυνομία.

Θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες και αυτή είναι η έννοια των καμερών και των καμερών που θα μπούνε. Οι κάμερες είναι εμφανείς, εμφανέστατες. Διάβαζα κάπου πώς θα ξεπεράσετε τις κάμερες, γιατί υπάρχει η γνωστή εφαρμογή στην οποία υπάρχουν τα σημεία. Μακάρι να υπάρχουν τα σημεία. Εμείς δεν κρύβουμε τις κάμερες. Εμείς τι θέλουμε; Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν, να ξέρει η κοινωνία ότι εκεί υπάρχουν κάμερες. Άρα δεν περνάμε. Όχι περνάμε και μετά ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα βρίσκουμε να σβήσουμε την κλήση ή μια δικαιολογία. Δεν περνάμε με κόκκινο γιατί μπορεί να έρχεται ένα δίκυκλο, ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος που πάει κανονικά με το πράσινο και πάμε και τον χτυπάμε, τον σκοτώνουμε. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.

Οι κάμερες λοιπόν θα μπούνε σε σημεία τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα από το Υπουργείο Μεταφορών και την Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Αθηναίων μας ζήτησε και συμπεριλάβαμε στη νομοθεσία, γιατί είναι νόμος του κράτους από το Δεκέμβριο, το να μπορέσει να βάλει κάμερες σε σημεία σε πεζόδρομους που μπαίνουν δίκυκλα και έχουν παρατηρηθεί πολλοί τραυματισμοί, κυρίως από δίκυκλα σε πεζοδρόμους τα οποία χτυπάνε πεζούς. Άρα όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε νοοτροπία και τρόπο σκέψης και τα τεχνικά μέσα, οι κάμερες βοηθάνε σε αυτό. Το γεγονός ότι για παράδειγμα από τις κάμερες αυτές μέσα σε δέκα ημέρες βρήκαμε 10.000 παραβιάσεις του κόκκινου σε αυτά τα σημεία είναι δείγμα του πόσο επικίνδυνα είναι.

Καταλαβαίνω ερωτήσεις του στυλ, μα υπάρχει ασθενοφόρο από πίσω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, γι’ αυτό και οι κάμερες εξετάζονται από αστυνομικό όργανο προκειμένου να δει τι μπορεί να έχει συμβεί.

Θα ξεκινήσουμε εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την διαδικασία κανονικοποίησης των καμερών στα μέσα Γενάρη, με το σύστημα που ήδη η Τροχαία Αττικής έχει υλοποιήσει, ένα πιλοτικό που οι κλήσεις πηγαίνουν στο κινητό, ενημερώνεται ο πολίτης στο κινητό και όσο μπορούμε πιο σύντομα και απαντάω έτσι γιατί δεν ξέρω πότε θα έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Θεωρώ ότι μέσα Γενάρη θα την έχουμε προκειμένου στις αρχές της άνοιξης πλέον να είμαστε έτοιμοι και με το ενιαίο, σε πανελλαδική πλέον κλίμακα, σύστημα, όπου θα μπορούμε πλέον σε όλη την χώρα να ενημερώνουμε τους πολίτες για παραβάσεις που κάνουν ηλεκτρονικά» ανέφερε ο Υπουργός.

Σχετικά με το πώς θα γίνεται η πληρωμή των προστίμων, είπε τα εξής:

«Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι μέχρι σήμερα η πληρωμή γινόταν στον οικείο Δήμο και ως οικείο Δήμο εννοούμε τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το τμήμα στο οποίο έχουν γράψει, πράγμα το οποίο ακούγεται απλό, αλλά δεν ήταν τόσο απλό. Ειδικά για δήμους που δεν είχαν ηλεκτρονικές πληρωμές. Πολλές φορές έπρεπε κάποιος πολίτης μετά από 3, 4, 5, 6 έως και 10 χρόνια γιατί τόσο έπαιρνε τελικά μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα για την πληρωμή, να πάει σε ένα ταχυδρομείο και να πληρώσει την κλήση. Αυτό πλέον αυτοματοποιείται, δηλαδή όλη τη διαδικασία γίνεται ψηφιακά. Ενημερώνεσαι, βλέπεις την κλήση σου και τη φωτογραφία, κάνεις την ένστασή σου ακόμα και μπορείς να ζητήσεις και τηλεδιάσκεψη με τον αξιωματικό υπηρεσίας προκειμένου να πεις για παράδειγμα ότι πήγαινες σε ένα νοσοκομείο και ήταν ανάγκη.

Τα θετικά αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν χρειάζεται ο πολίτης να φύγει από τη δουλειά του και να πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και να ψάξει να περιμένει ή ο αστυνομικός αντιστοίχως να έχει στους διαδρόμους κόσμο. Και θα πληρώνεται με RF».

Επίσης, συμπλήρωσε ότι «οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής γράφουν μόνο για το κόκκινο και όντως γράφουν την πίσω πινακίδα του αυτοκινήτου. Οι κάμερες που γράφουν παραβάσεις του στυλ κινητό, ζώνη, γράφουν κανονικά μπροστά, έχοντας θολώσει όλο το υπόλοιπο τοπίο, δεν θα φαίνεται αν υπάρχει συνοδηγός οδηγός, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα προσωπικών δεδομένων όταν κάποιος κάνει παράβαση του κώδικα της κυκλοφορίας και είναι ξεκάθαρο εκεί πέρα αν είσαι εσύ ή είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο».