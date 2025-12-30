Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Χωρίς τη στήριξη των ΗΠΑ η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει – Δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή για συνέχιση και εντατικοποίηση των επιχειρήσεων με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια, σε μια εξέλιξη που διατηρεί υψηλή την ένταση στο μέτωπο.

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», η οποία μεταδόθηκε τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός για τον ρόλο της αμερικανικής βοήθειας. «Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι», είπε, εξηγώντας ότι το Κίεβο θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της βοήθειας από τις ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι συνέδεσε άμεσα την πορεία του πολέμου με τη διατήρηση της διεθνούς στήριξης, τονίζοντας τη σημασία της συνέχειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας πως «δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας». Παράλληλα, χαρακτήρισε παραγωγική τη συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαλόγου σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, από τη ρωσική πλευρά, ο πρόεδρος της Ρωσίας έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν και να εντείνουν τις επιχειρήσεις, με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας Ζαπορίζια στην Ουκρανία, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι το πεδίο παραμένει ενεργό και οι στρατιωτικές κινήσεις συνεχίζονται.

Πηγή: Reuters