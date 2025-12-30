ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για «Σομαλιλάνδη»: «Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος»

  • Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την αναγνώριση από το Ισραήλ της αυτοαποκαλούμενης «Σομαλιλάνδης» ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τα αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, το Πακιστάν και τη Ρωσία.
  • Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τάμι Μπρους υποστήριξε ότι «Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος», χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση ως αντιπερισπασμό.
  • Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε τη Σομαλία και τη «Σομαλιλάνδη» σε διάλογο, καθώς το ΣΑ έχει επιβεβαιώσει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στην ενότητα της Σομαλίας, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης.
Kατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το θέμα “Απειλές κατά της διεθνούς Eιρήνης και Aσφάλειας” έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΗΕ, με επίκεντρο την αναγνώριση από το Ισραήλ της βόρειας περιοχής της Σομαλίας, της αυτοαποκαλούμενης “Σομαλιλάνδης”, ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την ομάδα A3+, δηλαδή τα τρία αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου (επί του παρόντος Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία) και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, το Πακιστάν και τη Ρωσία. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα ζητήματα ασφαλείας που απορρέουν από αυτήν την εξέλιξη.

Ο κ. Κιάρι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΣΑ του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και κάλεσε τη τελευταία και τη “Σομαλιλάνδη” σε ειρηνικό, εποικοδομητικό διάλογο, ιδίως βάσει του Ανακοινωθέντος του Τζιμπουτί του 2023, ζητώντας αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τάμι Μπρους ανέφερε ότι “συνεδριάσεις όπως η σημερινή αποσπούν την προσοχή από τη σοβαρή εργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Κέρας της Αφρικής”.

“Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος” τόνισε.

Η κ. Μπρoυς επισήμανε ότι νωρίτερα φέτος, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Συμβουλίου, έλαβαν μονομερή απόφαση να αναγνωρίσουν “ένα ανύπαρκτο παλαιστινιακό κράτος και δεν ζητήθηκε καμία κατεπείγουσα συνεδρίαση για να εκφράσει το Συμβούλιο την αγανάκτησή του”.

“Τα επίμονα δύο μέτρα και δύο σταθμά του Συμβουλίου και η εσφαλμένη του προσήλωση αποσπούν από την αποστολή του να διατηρεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια” τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη “Σομαλιλάνδη”, η κ. Μπρους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ “δεν έχουν καμία ανακοίνωση να κάνουν σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική”.

Το Ην. Βασίλειο δήλωσε ότι επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας.

“Το Ην. Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης” τόνισε ο Βρετανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος Τζέιμς Καριούκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

01:38 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: «Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι» – Τα… παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ για το Νόμπελ Ειρήνης

Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη σημερινή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νε...
23:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Τι δεν είπε για την συμφωνία με τον Ζελένσκι – Η ψυχρολουσία από την Μόσχα περί ουκρανικής επίθεσης σε κατοικία του Πούτιν και το θολό 5%

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε την Κυριακή ότι έχει λυθεί το 95% των διαφορών στην Ουκρανία και π...
23:05 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συμφωνούμε στα περισσότερα, λένε Τραμπ και Νετανιάχου – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα βραβευτεί για την συμβολή του στο Ισραήλ

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν νέα συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας,...
22:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σε νέα επέμβαση υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου – Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε σήμερα σε νέα χειρουργική επέμβαση ...
