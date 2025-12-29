ΣΥΡΙΖΑ: Να σταματήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Και επιπλέον, ας σταματήσει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή του, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους αγρότες.

Η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ο κ. Μητσοτάκης μπέρδεψε τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της ΝΔ με τους αγρότες

Δεν περιμέναμε το πνεύμα των εορτών να έχει αγγίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αντιθέτως ήταν αναμενόμενο ότι όσο οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα τους, τόσο η κυβέρνηση θα προσπαθεί να οξύνει τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Πάει πολύ, ωστόσο, να ισχυρίζεται ο πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ότι κάποιοι αγρότες «τραμπουκίζουν» συναδέλφους τους για να μην προσέλθουν στον στημένο και προσχηματικό «διάλογο» με την κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «για να μην τρελαθούμε κιόλας» όπως είπε ο ίδιος, πρέπει να σταματήσει να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών και να ακούσει την πραγματική αγωνία τους. Και επιπλέον, ας σταματήσει να κάνει τον ανήξερο για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τρομακτικές του συνέπειες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο και την περιφέρεια συνολικά.

Οι πολίτες καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει ξεσηκώσει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ας σταματήσει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και ας αρθεί, μια φορά έστω, στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μπερδέψει τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» της παράταξής του με τους πραγματικούς αγρότες…»