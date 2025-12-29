Στον ανακριτή την Τρίτη ο γιος της «Αρχόντισσας του Κολωνακίου» – «Δεν έχω πέσει από τα σύννεφα» λέει φίλος του – ΒΙΝΤΕΟ

Στον ανακριτή οδηγείται την Τρίτη ο 60χρονος γιος της χήρας του υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ελένης Παπαδοπούλου, ώστε να απολογηθεί για τη δολοφονία της ίδιας του της μητέρας. Αυτό που για καιρό εμφάνιζε ως ατύχημα με τσιγάρο, φαίνεται πως ήταν μία στυγερή και σχεδιασμένη μητροκτονία. Εξού και η κατηγορία που τον βαρύνει, ανθρωποκτονία από πρόθεση αλλά και εμπρησμό.

Υπενθυμίζεται πως ο 60χρονος ήταν βέβαιος πως η υπόθεση είχε κλείσει και αρνιόταν κάθε εμπλοκή. Επέμενε μάλιστα σε επικοινωνία του με δημοσιογράφο του Mega πως “δεν υπάρχει κάποιο θέμα”.

Είναι όμως αξιοσημείωτο πως ο ίδιος περιέγραφε στο “Φως στο Τούνελ” το όλο σκηνικό. Τις φλόγες, αλλά και τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα και είδε απανθρακωμένη τη μητέρα του. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κάποια σημεία γελούσε, ακόμα κι όταν έλεγε ότι “ποτέ δεν θα το ξεπεράσω”.

Όπως αποκαλύπτει το Mega, κάτοικοι στον Άγιο Στέφανο όπου διέμενε ο 60χρονος με τη σύντροφό του, τον αντιλήφθηκαν μία ημέρα πριν τη σύλληψή του, στην αυλή του σπιτιού του να κρατά ένα σφυρί, να σπάει πλάκες και να σκάβει. Ήταν δε τόσο δυνατός ο ήχος από το σπάσιμο, που θορυβήθηκε όλη η γειτονιά.

Η κηδεία της γυναίκας έγινε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο που ο 60χρονος δεν ήταν εκεί. Επικαλέστηκε ότι είχε κορονοϊό, όπως αποκάλυψε η ανιψιά της Ελένης Παπαδοπούλου.

Η αποκάλυψη φίλου του: Είναι παρανοϊκός

Ο 60χρονος κατηγορούμενος είχε γενικά μία περίεργη συμπεριφορά, μετά τον θάνατο της μητέρας του. Δεν πήγε στην κηδεία, δεν επισκέφθηκε τον τάφο της και δεν ήθελε καν να μιλά για την απώλεια της μητέρας του.

Μίλησε γι’ αυτόν επιστήθιος φίλος του, ο οποίος αναφέρθηκε και στη ζωή του 60χρονου με λεπτομέρειες, ενώ τον χαρακτηρίζει και “παρανοϊκό”. Ο φίλος του αποκάλυψε επίσης πως δεν είπε καν στους φίλους του ότι είχε πεθάνει η μητέρα του. Το είπε σχεδόν 1,5 χρόνο μετά.

“Τον ξέρω χρόνια από τα clubs, αλλά αυτό το νταλαβέρι που σας λέω το ‘χαμε από το 2018. Την επιχείρηση με τα αβγά τη διατηρεί ακόμα, αλλά είναι υπό διάλυση, να το πω έτσι. Εγώ είχα καταλάβει ότι δεν έχει κοτόπουλα δικά του. Παίρνει από κάποιους τα αβγά, έχει το brand το δικό του και το μεταπωλεί. Μια τέτοια εικόνα είχα. Ότι πήγαινε αρκετά συχνά, ως κάθε μέρα σχεδόν. Δεν μου είχε δείξει κάτι επιθετικό, κάτι τέτοιο.

Το συμβάν και τον θάνατο της μητέρας του δεν το ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαριασμό, το τι συνέβη, το περιστατικό τέλος πάντων. Μου το είπε εμένα κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς σε ποια χρονολογία, όχι κοντά πάντως στο συμβάν. Αργότερα. Μπορεί το 2023 μπορεί και το 2024. Εκείνες τις μέρες δεν πρέπει να μου το είπε. Και δεν πρέπει να ‘χε κάνει καμία ανακοίνωση, μου το είπε βέβαια, ότι δεν το έβγαλα γιατί δεν θέλω να με λυπούνται, κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάπως θλιμμένος, να το πω έτσι.

Από τα σύννεφα δεν έχω πέσει γιατί αυτές τις μέρες που το πήρα χαμπάρι, έκανα μια ερώτηση στον εαυτό μου, αν με ρώταγε κάποιος ποιος θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα, θα ήταν ο… και ξαναλέω λόγω της παράνοιας που διέκρινα.