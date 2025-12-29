Αγρότες: Σκληραίνουν την στάση τους εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης – Πού σταματούν οι αποκλεισμοί για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, παραμένοντας στα μπλόκα και με κάποιους από αυτούς να διαμηνύουν ότι θα κάνουν ρεβεγιόν σε αυτά. Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, οι διαμαρτυρόμενοι του βασικού μπλόκου της Νίκαιας απάντησαν με αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων στις διαρκείς εκκλήσεις της κυβέρνησης, αλλά και συναδέλφων τους μέσα στο αγροτικό κίνημα για ουσιαστικό διάλογο, εικόνα που καταγράφηκε και σε άλλα σημεία της χώρας. Ωστόσο, όπως λένε, από την Τρίτη θα ανοίξουν δρόμους, προκειμένου να διευκολύνουν την διέλευση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι σε διάφορα μπλόκα ανά τη χώρα, κάποιοι από τους αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο υπό προϋποθέσεις. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και αναφερόμενος στα αιτήματα των αγροτών, είπε: «Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος», ενώ σε ερώτηση για τα μπλόκα απάντησε πως ο ίδιος είναι διατεθειμένος να πάει, αρκεί να υπάρχει η ίδια διάθεση και από την άλλη πλευρά.

Η εικόνα την Τρίτη στο μπλόκο της Νίκαιας

Η τελευταία δράση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας πριν την Πρωτοχρονιά ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν οι τελευταίοι μπήκαν με τα τρακτέρ στο κέντρο της πόλης. Από τις 16.00 μέχρι και τις 19.00 είχαν αποκλείσει και τους παράδρομους στο μπλόκο της Νίκαιας, μια δράση η οποία επίσης ολοκληρώθηκε.

Από την Τρίτη, οι αγρότες στο εν λόγω μπλόκο δεν έχουν προγραμματίσει κάποια δράση, αλλά προκειμένου να ταξιδέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στις 9 το πρωί θα ανοίξει η αερογέφυρα που βρίσκεται επάνω από το μπλόκο της Νίκαιας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, έξω από την Λάρισα, ώστε να εξυπηρετηθούν όσοι κινούνται από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Για τους ταξιδιώτες που θα κινηθούν αντιστρόφως, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, θα ακολουθείται η διαδρομή, στην οποία εκτρέπει η Τροχαία τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, από τον κόμβο Πλατυκάμπου, θα εισέρχονται στην παλαιά εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και μέσω του Κιλελέρ θα μπαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Αυτό, θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή και από το Σάββατο και μετά οι αγρότες θα έχουν αποφασίσει πώς θα κινηθούν για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Ολοκληρώθηκε η συνέλευση στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας – Πώς θα κινηθούν οι εκδρομείς

Παράλληλα, το βράδυ της Δευτέρας, ολοκληρώθηκε η συνέλευση των μελών στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, σύμφωνα με την οποία, μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, θα παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός, τουλάχιστον μια λωρίδα ανά ρεύμα. Εξαίρεση αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κίνηση των φορτηγών. Η διέλευση τους θα γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι στο σημείο εκείνο και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κλειστό, μήκους περίπου 7 χιλιομέτρων και για την διέλευση υπάρχει παρακαμπτήριος δρόμος, τον οποίο χρησιμοποιούν τα οχήματα και που το απόγευμα της Δευτέρας δημιουργήθηκαν κάποιες ουρές.

Το κομμάτι αυτό θα παραμένει κλειστό μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, παρόλο που θα ανοίξει η Εθνική Οδός. Τα οχήματα στο σημείο εκείνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, θα κινηθούν μέσα από παρακαμπτήριους.

Παράλληλα, λίγο νοτιότερα, στο μπλόκο της Θήβας, οι αγρότες προσανατολίστηκαν στην θέση, τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά να αφήσουν ελεύθερη την δίοδο, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο και για παράταση της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων και λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.

Όσον αφορά τον κόμβο του Μπράλου, στη Φθιώτιδα, η Εθνική Οδός παραμένει κλεισμένη και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Μάλιστα, στις 14:00-16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας υπήρξε και ο αποκλεισμός του μοναδικού προδρόμου όπου υπάρχει σε αυτό το σημείο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο προς τις Θερμοπύλες, όσο και προς την Άμφισσα.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός στο Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Τότε, αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Ανοίγουν την Τρίτη δύο λωρίδες στην Περιμετρική Πατρών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Με απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου της Εγλυκάδας στην Περιμετρική οδό της Πάτρας, την Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι θα δοθεί στην κυκλοφορία από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκδρομέων και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Κλειστό το τελωνείο στον Προμαχώνα – Εγκλωβισμένα τα φορτηγά

Στις 12:15 το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού επ’ αόριστον και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για φορτηγά.

Πρόθεση των αγροτών είναι να μην ανοίξουν το μπλόκο και να παραμείνει ο αποκλεισμός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κάτι που αν γίνει θα ακινητοποιήσει εκατοντάδες νταλίκες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Η κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα και το κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης της Βουλγαρίας τα οποία καλύπτουν με απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ το μπλόκο των αγροτών.

Την Δευτέρα το μπλόκο του Προμαχώνα ενισχύθηκε με αγρότες από όλο τον Νομό που έφτασαν στον συνοριακό σταθμό με τα τρακτέρ τους κι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που παραμένουν στο μπλόκο εδώ και 27 ημέρες.

Η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 την Δευτέρα, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).

Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Επιμένουν στη «σκληρή» γραμμή οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αν και παραμένουν στη θέση τους στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, λένε ότι ο επ’ αόριστον αποκλεισμός είναι στείρα στάση και ότι, ακόμη και αν αποτύχει ο διάλογος, πρέπει να γίνει χωρίς διασπαστικές κινήσεις, με τον αγροτικό κόσμο ενωμένο.

Από την άλλη, οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων επιμένουν ότι διάλογος με την κυβέρνηση δεν θα γίνει αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των αγροτών, ενώ αποφάσισαν να σκληρύνουν τη στάση τους, εν αναμονή της πανελλαδικής σύσκεψης του Σαββάτου. Ωστόσο, σε ένδειξη καλής θέλησης έχουν ανοίξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Το μπλόκο Δερβενίου σταματά την Τρίτη τις κινητοποιήσεις, καθώς ο πολύ δυνατός άνεμος προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη κίνηση των αυτοκινήτων και οι αγρότες της περιοχής του Λαγκαδά δεν θέλουν να δυσχεραίνουν περαιτέρω την κατάσταση.

Πράσινα Φανάρια: Οι αγρότες θα κάνουν ρεβεγιόν στον δρόμο αν και τάσσονται υπέρ του διαλόγου – Οι τρεις προϋποθέσεις

Ρεβεγιόν στους δρόμους είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το ίδιο μπλόκο του οποίοι οι συμμετέχοντες έχουν εκφράσει την πρόθεση να πάνε σε διάλογο με την κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο προϋποθέσεις αλλά και την ικανοποίηση τριών ζητημάτων που έχουν θέσει.

Πρώτον, να αποζημιωθούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι για τα κοπάδια τους που χάθηκαν λόγω ευλογιάς, δεύτερον, να σταματήσουν οι διώξεις των συναδέλφων τους και τρίτον, τα 16 αιτήματα από τα 27 που η κυβέρνηση λέει ότι έχουν ικανοποιηθεί να γίνουν πρόταση νόμου στη Βουλή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τότε οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών θα πάνε σε διάλογο έστω κι αν δεν συμφωνούν οι συνάδελφοί τους.

Μεσσηνία: Αποκλεισμός των γραφείων της ΑΑΔΕ στην Καλαμάτα από τους αγρότες – Στα μπλόκα για 15η ημέρα

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν την Δευτέρα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΑΑΔΕ, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του χώρου για περίπου μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες ανέφεραν τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Πτολεμαΐδα: Αγρότες πέταξαν κοπριά έξω από το γραφείο του Στάθη Κωνσταντινίδη – Δείτε βίντεο

Αγρότες στο πλαίσιο διαμαρτυρίας, επισκέφθηκαν το πρωί το πολιτικό γραφείο του Στάθη Κωνσταντινίδη στην Πτολεμαΐδα και πέταξαν κοπριά.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που δημοσιεύει το e- ptolemeos.gr, είναι σπασμένη και η πόρτα του γραφείου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αγρότες θέλησαν να κάνουν διαμαρτυρία και έξω από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Μιχάλη Παπαδόπουλου, αλλά δεν βρήκαν τον όροφο που εδρεύει το γραφείο και αποχώρησαν.

Κομοτηνή: Αγρότες έριξαν άχυρα, σιτάρι και κοπριά έξω από το γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας (29/12) αγρότες από το μπλόκο της Κομοτηνής.

Μετέφεραν τη διαμαρτυρία τους στην καρδιά της πόλης, ρίχνοντας άχυρα, βαμβάκι, σιτάρι και κοπριά την είσοδο της πολυκατοικίας και τον διάδρομο έξω από το γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του τελεσιγράφου «Ή μαζί μας ή παραιτήσου» που είχε αναγραφεί σε πανό πάνω σε τρακτέρ πριν από λίγες ημέρες.

Οι παραγωγοί της περιοχής ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

«Όχι» στον διάλογο με την κυβέρνηση λένε οι αγρότες της Ρόδου

Διαψεύδουν τη συμμετοχή τους σε σύσκεψη, στην οποία προτάχθηκε ο διάλογος με την κυβέρνηση, οι αγρότες της Ρόδου.

«Ξεκαθαρίζουμε δημόσια πως δεν συμμετείχαμε στη συγκεκριμένη σύσκεψη, ούτε εξουσιοδοτήσαμε κάποιον να μας εκπροσωπεί» τονίζουν, κάνοντας λόγο για προσπάθεια που επιχειρεί να διασπάσει το κοινό μέτωπο των αγροτών.

Καλούν την κυβέρνηση να αφήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να λύσει τα προβλήματα τους άμεσα, διαμηνύοντας ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ρόδου θα συνεχίσουν τον αγώνα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Γνωστοποιούν δε, ότι μετά την πρωτοχρονιά θα προχωρήσουν σε συνέλευση για να αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Είμαστε σε επαφή με τα μπλόκα σε όλη την χώρα και συμμετέχουμε στον κοινό αγώνα» καταλήγουν.

Μπλόκο Μικροθηβών: Ανοιχτοί στον διάλογο οι αγρότες, με προϋποθέσεις και συλλογικές αποφάσεις

Ανοιχτό στο ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση δηλώνει το μπλόκο του κόμβου των Μικροθηβών, όπως ανέφερε ο αγρότης Θανάσης Μπατζιάκας, μιλώντας στο ertnews και στην Ελένη Ραυτοπούλου. Όπως σημείωσε, το μπλόκο συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο ημέρες στην Επανομή, όπου έλαβαν μέρος κάποια μπλόκα και τέσσερις αγροτικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπατζιάκα, στη σύσκεψη εκφράστηκε η πρόθεση για διάλογο με την κυβέρνηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η στάση αυτή, αν και χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ως διασπαστική σε σχέση με άλλα μπλόκα της Θεσσαλίας, όπως της Νίκαιας ή της Καρδίτσας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα διάσπασης. Όπως τόνισε, το μπλόκο των Μικροθηβών έχει στείλει αντιπροσωπείες σε όλες τις πανελλαδικές συναντήσεις και θεωρεί ότι όλοι οι αγρότες επιθυμούν τον διάλογο, αρκεί να τηρούνται βασικές προϋποθέσεις.