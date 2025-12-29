Κρήτη: Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 18 μηνών βρέφος – Αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ παραμένει για τρίτη ημέρα το μόλις 18 μηνών βρέφος, που έφτασε με την μητέρα του με σκάφος στα Καλά Λιμάνια, νότια του Ηρακλείου, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Το μωρό αντιμετώπιζε υποθερμία, ασιτία ενώ ήταν αφυδατωμένο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του.

Η μητέρα του βρέφους νοσηλεύεται επίσης στο ΠΑΓΝΗ, και συγκεκριμένα στην παθολογική κλινική.

Υπενθυμίζεται οτι μητέρα και βρέφος επέβαιναν σε σκάφος μαζί με άλλα 27 άτομα, το οποίο εντοπίστηκε από τους Λιμενικούς, που τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, νότια του Ηρακλείου.