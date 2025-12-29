Τραμπ: Έμαθα από τον Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του – «Θύμωσα πολύ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «μόλις έμαθε» για την κατηγορία της Ρωσίας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

«Ο Πούτιν μου είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας, «θύμωσα πολύ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Πούτιν νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα», ανέφερε ο Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.