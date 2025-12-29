Τραμπ: Έμαθα από τον Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του – «Θύμωσα πολύ»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «μόλις έμαθε» από τον Πούτιν για την επίθεση στην κατοικία του Ρώσου προέδρου, προσθέτοντας ότι «θύμωσα πολύ».
  • Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την επίθεση στο σπίτι του, μια κατηγορία της Ρωσίας που το Κίεβο αρνείται.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Πούτιν νωρίτερα την ίδια μέρα, αναφέροντας ότι «έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα» σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «μόλις έμαθε» για την κατηγορία της Ρωσίας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στην κατοικία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη βόρεια Ρωσία, κάτι που το Κίεβο αρνείται.

«Ο Πούτιν μου είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας, «θύμωσα πολύ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Πούτιν νωρίτερα την ίδια μέρα.

«Έχουμε μερικά πολύ ακανθώδη ζητήματα», ανέφερε ο Τραμπ σχετικά με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο με διαδοχική ασφάλιση – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Σε νέα επέμβαση υποβλήθηκε ο Μπολσονάρου – Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου υποβλήθηκε σήμερα σε νέα χειρουργική επέμβαση ...
22:18 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε πλήγμα σε αποβάθρα φόρτωσης ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν μια «αποβάθρα» στη Βενεζουέλ...
21:39 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Άρχισε η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου – «Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση του σχεδίου για την Γάζα»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ δήλωσε την Δευτέρα, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Ισρ...
20:48 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φλόριντα: Τραμπ και Νετανιάχου θα συζητήσουν την επόμενη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει για πρόοδο στην εκεχειρία στη Γάζα, μια...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα