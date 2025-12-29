Μητσοτάκης: Θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη θα επέλεγε για να πιεί μία μπύρα ο πρωθυπουργός.

Σε ερώτηση που του έγινε στο Action24 αν είχε ελεύθερο ένα απόγευμα με ποιον αρχηγό άλλου κόμματος θα επέλεγε να το περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Μιας και με ρωτάτε συγκεκριμένα, θα έπινα μία μπύρα με τον κ. Ανδρουλάκη. Και σας το λέω διότι μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές, στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, αισθάνομαι μερικές φορές -και αναφέρω τον κ. Ανδρουλάκη- ότι έχει μια πολύ έντονη πολεμική, μια επίθεση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε εμένα προσωπικά».

Σε σχόλιο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε αρνηθεί την πρώτη πρόσκληση του να συναντηθούν αλλά τελικά υπήρξε μία συνάντηση ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «ναι, μία φορά. Δεν πολυδικαιολογείται, εν πάση περιπτώσει, για ένα κόμμα που αυτός θεωρεί ότι σε έναν βαθμό εκφράζει μία ιστορία, ένα κόμμα το οποίο δεν θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό κόμμα».

«Αλλά από εκεί και πέρα σας διαβεβαιώνω ότι τον λίγο ελεύθερο χρόνο μου προτιμώ να τον διαχειρίζομαι και τελικά να τον περνάω, πέραν της οικογένειάς μου, με ανθρώπους οι οποίοι μου δίνουν χαρά και ευχαρίστηση», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πιστεύω πολύ στην ανάγκη να περνάμε χρόνο με τους φίλους μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, παίρνουμε δύναμη από τους ανθρώπους αυτούς, ειδικά τις ημέρες αυτές των εορτών. Και μας οπλίζουν με τις απαραίτητες αντοχές για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στην χρονιά η οποία έρχεται», τόνισε ο πρωθυπουργός.