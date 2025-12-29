Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε ταβέρνα – Όταν ο οδηγός προσπάθησε να βγει, έπεσε σε τρύπα και τραυματίστηκε 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε ταβέρνα – Όταν ο οδηγός προσπάθησε να βγει, έπεσε σε τρύπα και τραυματίστηκε 

Ένα πρωτοφανές τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στη συνοικία Περιβόλα της Πάτρας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ένα αγροτικό όχημα, βρέθηκε μέσα στην αυλή μιας ταβέρνας, καθώς ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο.

Στη συνέχεια ο ίδιος προσπάθησε να βγει από τη θέση του συνοδηγού, αλλά δεν πρόσεξε ότι ακριβώς από κάτω, υπήρχε ένα όρυγμα, καθώς εκτελούνταν κάποια έργα στο σημείο.

Όταν λοιπόν άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού για να κατέβει κάτω, βρέθηκε μέσα στην τρύπα και εγκλωβίστηκε στην κυριολεξία, κάτω από το όχημά του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή κάποιων ατόμων αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν με τραύματα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

 

