Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια – «Δεν ήθελε να ζει με το φόβο»

Τραγική κατάληξη είχαν στην Καλιφόρνια, οι έρευνες για μία αθλήτρια, η οποία εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε μπροστά από τον σύζυγό της, την στιγμή που τους επιτέθηκε καρχαρίας. Μετά την επίθεση μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τον καρχαρία να αναδύεται κρατώντας ένα σώμα στο στόμα του και να εξαφανίζεται εκ νέου.

Από τότε οι αρχές έψαχναν συνεχώς την θάλασσα για την Έρικα Φοξ η οποία είχε εξαφανιστεί, από εκείνη την ημέρα. Το πτώμα της τριαθλήτριας ανασύρθηκε μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της. Το πτώμα της Fox βρέθηκε το Σάββατο το απόγευμα.

Είχε ακόμα ακόμα τη μαύρη στολή της αθλήτριας. Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε νότια της παραλίας Davenport Beach στη Σάντα Κρουζ — περίπου 25 μίλια από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά να κολυμπά, σύμφωνα με τον συντετριμμένο σύζυγό της.

Ο Jean-Francis Vanreusel κολυμπούσε περίπου 100 μέτρα πίσω από τη σύζυγό του, μαζί με 13 άλλα μέλη ενός τοπικού κολυμβητικού συλλόγου στις 21 Δεκεμβρίου, όταν ένας καρχαρίας έσυρε την επί 30 χρόνια σύζυγό του κάτω από το νερό, όπως είπε ο ίδιος στο Mercury News.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στα σαγόνια του πριν βυθιστεί, σύμφωνα με έναν αξιωματικό της Ακτοφυλακής, όπως μετέδωσε το ABC News. «Δεν ήθελε να ζει με το φόβο», δήλωσε ο Vanreusel στην Mercury News.

Φορούσε ακόμα το βραχιολάκι για τους καρχαρίες

Ο Vanreusel είπε ότι η Φοξ, 55 ετών, βρέθηκε να φοράει ακόμα το «βραχιολάκι του καρχαρία» στον αστράγαλό της. Η ηλεκτρομαγνητική συσκευή έχει σκοπό να απομακρύνει τους καρχαρίες, αλλά προφανώς αυτή την φορά δεν λειτούργησε αποτελεσματικά.

Ο τραγικός θάνατός της είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Lovers Point σε 73 χρόνια και η πρώτη από τότε που ένα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 1952, σύμφωνα με το Mercury News.