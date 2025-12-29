Μπριζίτ Μπαρντό: Στις 7 Ιανουαρίου η κηδεία της – Σε στενό κύκλο η ταφή στο Σεν Τροπέ

Η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετών, θα τελεστεί στο Σεν Τροπέ στις 7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στην Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει η ταφή, σε στενό κύκλο.

Η τελετή στην εκκλησία θα μεταδοθεί από οθόνες στο λιμάνι και στην κεντρική πλατεία Λις του Σεν Τροπέ. Μετά την ταφή προγραμματίζεται μια εκδήλωση ως φόρος τιμής στην ηθοποιό που θα είναι «ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους του Σεν Τροπέ και τους θαυμαστές της».