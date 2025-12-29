Ουσάκοφ: Ο Τραμπ δήλωσε σοκαρισμένος όταν ο Πούτιν τον ενημέρωσε για την επίθεση με drones

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ σοκαρίστηκε όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε για την επίθεση με drones στην προεδρική κατοικία του στο Νόβγκοροντ, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ. – Ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η θέση της Ρωσίας είναι υπό επανεξέταση σε μια σειρά θεμάτων. «Αυτό δηλώθηκε πολύ καθαρά», τόνισε ο Ουσάκοφ. – Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την καταγγελία της Ρωσίας για επίθεση ουκρανικών drones στην κατοικία του Πούτιν. Είπε ότι «αυτά είναι ψέματα» και χαρακτήρισε την ιστορία «πλήρως κατασκευασμένη».
Ο Ντόναλντ Τραμπ σοκαρίστηκε όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε για την επίθεση με drones στην προεδρική κατοικία του στο Νόβγκοροντ, δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ.

Επανέλαβε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η θέση της Ρωσίας είναι υπό επανεξέταση σε μια σειρά θεμάτων. «Αυτό δηλώθηκε πολύ καθαρά», τόνισε ο Ουσάκοφ.

Να σημειωθεί ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την καταγγελία της Ρωσίας για επίθεση ουκρανικών drones στην κατοικία του Πούτιν. Είπε ότι «αυτά είναι ψέματα» και χαρακτήρισε την ιστορία «πλήρως κατασκευασμένη» από την Ρωσία που έχει ως στόχο να δικαιολογήσει επιπλέον επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και την άρνηση της ίδιας της Ρωσίας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου.

