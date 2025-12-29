Μπριζίτ Μπαρντό: Στα 54 εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται η περιουσία της – Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

Παρότι τερμάτισε απότομα την καριέρα της ως ηθοποιός το 1973, η Μπριζίτ Μπαρντό έχει στο ενεργητικό της 47 φιλμ. Σεξ σύμβολο της δεκαετίας του 1960, υπήρξε εμβληματική φιγούρα του σινεμά με θρυλικές ταινίες όπως «Και ο Θεός… έπλασε την γυναίκα», «Αν ο Δον Ζουάν ήταν γυναίκα» ή ακόμα και το γουέστερν «Σάλακο» όπου έπαιξε πλάι στον Σον Κόνερι.

Με μεγάλη φήμη που διήρκεσε πολλές γενιές, είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι η περιουσία της θα ήταν τεράστια. Ωστόσο, η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική.

Το 2014, ο βιογράφος της «Μπε Μπε», Ιβ Μπιγκό, δήλωσε στο Challenges ότι η σταρ είχε αρνηθεί όλα τα προσοδοφόρα συμβόλαια που της προσφέρθηκαν μετά το 1973, όταν ήταν ακόμη 39 ετών. «Απέρριψε πρακτικά όλα τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια που της δόθηκαν. Αν η περιουσία της ήταν ανάλογη με τη δημοτικότητά της και τις αντιδράσεις που προκαλούσε, θα καθόταν πάνω σε έναν κολοσσιαίο πακτωλό χρημάτων», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Celebrity Net Worth, η συνολική περιουσία της σταρ ανέρχεται σε 65 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα από 54 εκατομμύρια ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για ένα ποσό που επένδυσε κυρίως στο Ίδρυμά της για τα ζώα Fondation Brigitte Bardot.

«Ο πλούτος με αηδιάζει, μου αρέσει η άνεση»

Η Μπριζίτ Μπαρντό αγόρασε τη βίλα La Madrague, στο Σαιν Τροπέ, το 1958. Τότε, είχε πληρώσει 24 εκατομμύρια φράγκα (περίπου 450.000 ευρώ). Στην ιδιοκτησία της είναι επίσης μια βίλα στα υψώματα του Σαιν-Τροπέ. Το 2020, έβαλε προς πώληση τη βίλα της στις Κάννες για 6 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως εξηγεί ο Ιβ Μπικγό: «Πούλησε όλα τα κινητά της περιουσιακά στοιχεία σε δημοπρασία για να δημιουργήσει το ίδρυμα. Στη συνέχεια υποθήκευσε τη La Madrague για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές του».

Εκτός από το ενδιαφέρον της για την προστασία των ζώων, η Μπαρντό αγαπούσε να ζει πολύ απλά. Σε μια συνέντευξη το 2006, είχε δηλώσει: «Ζω με έναν εξαιρετικά απλό τρόπο. Δεν έχω προσωπικό στο σπίτι, ούτε σκάφος. Δεν μου αρέσει η πολυτέλεια, μου αρέσει η άνεση. Ο πλούτος με αηδιάζει. Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα, με αξιοπρέπεια και θετική διάθεση». Μια επιλογή που της επέτρεψε να είναι «σήμερα λιγότερο δυστυχισμένη από ό,τι τότε», όπως η ίδια παραδέχτηκε.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, η δημοσιογράφος και φίλη της Μπαρντό, Ουέντι Μπουσάρ, δήλωσε μάλιστα ότι τελευταία επιθυμία της «Μπε Μπε» ήταν να ταφεί στη βίλα της, «κοντά σε εκείνους που αγάπησε, τα ζώα της».

«Τα ζώα την έσωσαν. Από μικρή, μεγάλωσε μαζί τους. Αυτή η τρυφερότητα, που ίσως δεν είχε βρει στην οικογένειά της, της δόθηκε από τα ζώα». Σύμφωνα με την ίδια, η Μπαρντό «μοιράζεται τον πόνο, την ευαλωτότητα των ζώων» και ήθελε «να ενωθεί ξανά με τη γη που είδε πολλά όντα να υποφέρουν, αλλά που ήταν μάρτυρας και του δικού της αγώνα».

Ωστόσο, για λόγους που δεν είναι ακόμη γνωστοί, η σταρ φαίνεται να άλλαξε την επιθυμία της τα τελευταία χρόνια, καθώς όπως ανακοίνωσε λίγη ώρα αργότερα η τοπική ιστοσελίδα ICI Provence, η Μπριζίτ Μπαρντό θα ταφεί τελικά στο νεκροταφείο του Σαιν-Τροπέ όπου βρίσκεται ήδη ο οικογενειακός τάφος.

Η Μπαρντό έχει έναν γιο, τον Νικολά Ζακ Σαρριέ, καρπό του γάμου της με τον ηθοποιό Ζακ Σαρριέ. Μόνιμος κάτοικος Νορβηγίας, ο 65χρονος πλέον γιος της, θα μπορούσε να τεθεί στο επίκεντρο της κληρονομικής διαδοχής καθώς σύμφωνα με την γαλλική νομοθεσία τού αναλογεί το 50% της περιουσίας της μητέρας του. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων έχει προκαταβληθεί στο Fondation Brigitte Bardot μέσω δωρεών, πωλήσεων και μεταβιβάσεων.