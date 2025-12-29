Κάτια Ταραμπάνκο για το θέμα του γάμου: «Δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα»

Την Κάτια Ταραμπάνκο υποδέχτηκε στην εκπομπή του τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας. Ανάμεσα σε άλλα, το μοντέλο αναφέρθηκε στο θέμα του γάμου, και εξήγησε ότι έχει αναθεωρήσει «πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι». Επιπλέον, τόνισε ότι κατάλαβε πως πάνω από όλα η ευτυχία του καθενός βρίσκεται μέσα του και όχι σε άλλα άτομα, σημειώνοντας ότι όταν το έκανε και η ίδια αυτό, συνειδητοποίησε «πόσο όμορφα περνάω μόνη μου».

«Προσωπικά, τίποτα, είμαι καλά, είμαι χαρούμενη και δεν θα αναφερθώ σε κάτι. Τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια; Πέρασαν αυτές οι εποχές. Πρόσφατα έκανα μία συνέντευξη και με ρώτησαν αν το όνειρο της γυναίκας είναι ο γάμος. Είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα», εξομολογήθηκε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο.

Στη συνέχεια, είπε ότι: «Αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι. Γιατί κατάλαβα ότι πάνω από όλα η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε άλλους, δεύτερους, τρίτους ανθρώπους. Γύρισα τον καθρέφτη προς τα εμένα και κατάλαβα πόσο όμορφα περνάω μόνη μου!

Είναι όμορφο πράγμα το να μην είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι όμορφο πράγμα το να είσαι με έναν άνθρωπο που όντως σε υποστηρίζει, σε σπρώχνει προς τα μπροστά και εκπληρώνει και τα δικά του θέλω, αλλά και τα δικά σου ταυτόχρονα».