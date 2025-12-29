Κάτια Ταραμπάνκο για το θέμα του γάμου: «Δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα»

Σύνοψη από το

  • Η Κάτια Ταραμπάνκο, σε συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε στο θέμα του γάμου και τις αναθεωρήσεις της.
  • Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι ο γάμος «δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα», έχοντας αναθεωρήσει «πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι».
  • Τόνισε πως η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον καθένα και όχι σε άλλα άτομα, συνειδητοποιώντας «πόσο όμορφα περνάω μόνη μου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κάτια Ταραμπάνκο

Την Κάτια Ταραμπάνκο υποδέχτηκε στην εκπομπή του τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας. Ανάμεσα σε άλλα, το μοντέλο αναφέρθηκε στο θέμα του γάμου, και εξήγησε ότι έχει αναθεωρήσει «πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι». Επιπλέον, τόνισε ότι κατάλαβε πως πάνω από όλα η ευτυχία του καθενός βρίσκεται μέσα του και όχι σε άλλα άτομα, σημειώνοντας ότι όταν το έκανε και η ίδια αυτό, συνειδητοποίησε «πόσο όμορφα περνάω μόνη μου».

«Προσωπικά, τίποτα, είμαι καλά, είμαι χαρούμενη και δεν θα αναφερθώ σε κάτι. Τι να λέμε, τα ίδια και τα ίδια; Πέρασαν αυτές οι εποχές. Πρόσφατα έκανα μία συνέντευξη και με ρώτησαν αν το όνειρο της γυναίκας είναι ο γάμος. Είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα», εξομολογήθηκε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο.

Στη συνέχεια, είπε ότι: «Αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα σχετικά με αυτό το κομμάτι. Γιατί κατάλαβα ότι πάνω από όλα η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε άλλους, δεύτερους, τρίτους ανθρώπους. Γύρισα τον καθρέφτη προς τα εμένα και κατάλαβα πόσο όμορφα περνάω μόνη μου!

Είναι όμορφο πράγμα το να μην είσαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Αλλά είναι όμορφο πράγμα το να είσαι με έναν άνθρωπο που όντως σε υποστηρίζει, σε σπρώχνει προς τα μπροστά και εκπληρώνει και τα δικά του θέλω, αλλά και τα δικά σου ταυτόχρονα».

