Εύβοια: Παππούς, κόρες και εγγονή πιάστηκαν στα χέρια – Μηνύσεις μετά τον οικογενειακό καβγά τα Χριστούγεννα

Επεισοδιακή κατάληξη είχε μία οικογενειακή συγκέντρωση την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στα Πολιτικά της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, κατά τη διάρκεια της οικογενειακής συνάθροισης προκλήθηκε έντονη και βίαιη διαμάχη, με αποτέλεσμα συλλήψεις και δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία.

Το επεισόδιο, οι αντίθετες εκδοχές και οι μηνύσεις

Το επεισόδιο συνέβη περίπου στις 15:00 στο σπίτι του 90χρονου πατέρα. Σύμφωνα με καταγγελίες, η 56χρονη κόρη φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα και ύβρεις από την 43χρονη αδελφή της και τον ίδιο τον πατέρα της. Παράλληλα, η 27χρονη εγγονή φέρεται να χτυπήθηκε στα χέρια από τον παππού της.

Η κατάσταση εξελίχθηκε σε «οικογενειακό εμφύλιο», καθώς η 43χρονη αδελφή υπέβαλε μήνυση, κατηγορώντας την 56χρονη και την 27χρονη ανιψιά για βιαιοπραγίες και ύβρεις, με χτυπήματα κατά της ίδιας και του 90χρονου παππού.

Η αστυνομική επέμβαση και οι συλλήψεις

Όλοι οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων – Μεσσαπίων. Αρχικά συνελήφθησαν ο 90χρονος πατέρας και η 43χρονη κόρη, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν οι συλλήψεις της 56χρονης και της 27χρονης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κατόπιν εντολής της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδας, όλα τα μέλη της οικογένειας αφέθηκαν ελεύθερα το ίδιο βράδυ. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση και σωματικές βλάβες.