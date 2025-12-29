Πυρά ΣΥΡΙΖΑ κατά Πλεύρη και Γεωργιάδη

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπολύει επίθεση κατά των υπουργών Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θανάση Πλεύρη, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις τους.
  • Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης «αδιάφορο αριστεροκρατούμενο σχήμα», ενώ ο κ. Πλεύρης ισχυρίζεται ότι ευρωπαϊκά δικαστήρια λειτουργούν «αντιδυτικά» και «αντιευρωπαϊκά» σε ζητήματα μετανάστευσης.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η σχετικοποίηση των διεθνών συμβάσεων, η αποδόμηση διεθνών οργανισμών, η αμφισβήτηση πάγιων αποφάσεων της χώρας μας, είναι η ελληνική εκδοχή μιας στρατηγικής της άκρας δεξιάς».
Επίθεση κατά των υπουργών Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Θανάση Πλεύρη, εξαπολύει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις τους και απευθύνει ερωτήματα στον πρωθυπουργό.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο η χώρα αναγνωρίζει και στο οποίο η πάγια ελληνική θέση είναι πως μπορούν να κριθούν διεθνικές μας διάφορες, “αδιάφορο αριστεροκρατούμενο σχήμα”.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της ελληνικής κυβέρνησης, ισχυρίζεται ότι ευρωπαϊκά δικαστήρια και άλλα όργανα λειτουργούν “αντιδυτικά” και “αντιευρωπαϊκά” σε ζητήματα όπως η μετανάστευση».

Στη συνέχεια, υποστηρίζει: «Η σχετικοποίηση των διεθνών συμβάσεων, η αποδόμηση διεθνών οργανισμών, η αμφισβήτηση πάγιων αποφάσεων της χώρας μας, είναι η ελληνική εκδοχή μιας στρατηγικής της άκρας δεξιάς. Χωρίς διεθνείς οργανισμούς, διεθνή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, σε ποιο κόσμο θα επιστρέψουμε; Αυτόν των παγκόσμιων πολέμων, της στέρησης ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, της καταπίεσης των ευάλωτων ομάδων; Στον κόσμο της ηγεμονίας της ακροδεξιάς και των ακροδεξιών. Για τα δικά τους αδιέξοδα, για τις δικές τους αποτυχημένες πολιτικές, για τις δικές τους εμμονές, ευθύνονται, όχι οι ίδιοι και οι αδιέξοδες πολιτικές τους, αλλά η Ευρώπη και τα κατάλοιπα της ηγεμονίας της Αριστεράς του παρελθόντος. Πόσο ανιστόρητη και ευθυνόφοβη είναι μια τέτοια ανάλυση…».

«Και ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης ήταν πάντα αυτοί που βλέπουμε και σήμερα: Πατενταρισμένοι ακροδεξιοί – εξουσιομανείς, πρώτοι στις κωλοτούμπες μέχρι να κάτσουν στην καρέκλα του υπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης που έχει λανσάρει τον εαυτό του ως μετριοπαθή, φιλελεύθερο, κεντρώο, δεν ντρέπεται λίγο γι’ αυτή την κατάντια; Οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που ψήφισαν ΝΔ για να φύγει η Αριστερά, γιατί σιωπούν; Αυτό είναι η εξέλιξη του ‘Μένουμε Ευρώπη’;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

