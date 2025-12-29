Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού

Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού και συνομίλησε με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, δηλώνοντας την συμπαράστασή της, στον δίκαιο αγώνα τους. Συγχρόνως ευχαρίστησε τους αγρότες που βρίσκονται δίπλα στο κίνημα των Τεμπών και μαζί απαιτούν την δικαίωση για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Από την πλευρά του, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος τόνισε πως το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, κάτι που απέδειξε και με το άνοιγμα όλων των μπλόκων για να περάσουν οι γονείς και να κατευθυνθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, στην έναρξη της δίκης πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με το t-roi.gr.

Ο κ. Μητροδήμος τόνισε στην κ. Καρυστιανού πως ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους αγώνες του ελληνικού λαού και πως με ενότητα και αλληλεγγύη, η δικαίωση είναι πολύ κοντά.

Τέλος η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε στους αγρότες πως ότι χρειαστούν και μπορεί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων να βοηθήσει θα το πράξει άμεσα και θα είναι δίπλα στο αγροτικό κίνημα, για να της ανταπαντήσει ο εκπρόσωπος του Μπλόκου της Νίκαιας πως “Πίσω εμείς δεν μάθαμε να κάνουμε ποτέ. Και από τη δική μας τη πλευρά, ό,τι ώρα και να ζητήσει ο Σύλλογος και οι οικογένειες το οτιδήποτε για να το στηρίξουμε, θα είμαστε εκεί και από την πλευρά μας”.