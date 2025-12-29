Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού

  • Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού, επισκέφθηκε το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας, δηλώνοντας την συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους αγρότες που βρίσκονται δίπλα στο κίνημα των Τεμπών και μαζί απαιτούν δικαίωση.
  • Ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, τόνισε πως το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη. Αυτό αποδείχθηκε και με το άνοιγμα όλων των μπλόκων για να περάσουν οι γονείς προς τα δικαστήρια της Λάρισας.
  • Ο κ. Μητροδήμος επισήμανε στην κ. Καρυστιανού πως ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους αγώνες, ενώ η κ. Καρυστιανού διαβεβαίωσε τους αγρότες για την άμεση στήριξη του Συλλόγου τους. Οι εκπρόσωποι του μπλόκου ανταπέδωσαν την υπόσχεση για αμοιβαία στήριξη στον κοινό αγώνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού και συνομίλησε με αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, δηλώνοντας την συμπαράστασή της, στον δίκαιο αγώνα τους. Συγχρόνως ευχαρίστησε τους αγρότες που βρίσκονται δίπλα στο κίνημα των Τεμπών και μαζί απαιτούν την δικαίωση για το δυστύχημα στα Τέμπη.

ΚΚΕ: Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους

Από την πλευρά του, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, ο αγρότης Κώστας Μητροδήμος τόνισε πως το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, κάτι που απέδειξε και με το άνοιγμα όλων των μπλόκων για να περάσουν οι γονείς και να κατευθυνθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, στην έναρξη της δίκης πριν λίγες ημέρες, σύμφωνα με το t-roi.gr.

Ο κ. Μητροδήμος τόνισε στην κ. Καρυστιανού πως ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους αγώνες του ελληνικού λαού και πως με ενότητα και αλληλεγγύη, η δικαίωση είναι πολύ κοντά.

Τέλος η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε στους αγρότες πως ότι χρειαστούν και μπορεί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων να βοηθήσει θα το πράξει άμεσα και θα είναι δίπλα στο αγροτικό κίνημα, για να της ανταπαντήσει ο εκπρόσωπος του Μπλόκου της Νίκαιας πως “Πίσω εμείς δεν μάθαμε να κάνουμε ποτέ. Και από τη δική μας τη πλευρά, ό,τι ώρα και να ζητήσει ο Σύλλογος και οι οικογένειες το οτιδήποτε για να το στηρίξουμε, θα είμαστε εκεί και από την πλευρά μας”.

