ΚΚΕ: Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους

  • Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ τονίζει ότι «Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους».
  • Τα «βρώμικα παιχνίδια» περιλαμβάνουν «την καταστολή και τις συκοφαντίες», «τις προβοκάτσιες στους δρόμους και τους εκβιασμούς», καθώς και «τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα».
  • Το ΚΚΕ προσθέτει ότι «Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τις συνελεύσεις και τα μπλόκα του, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακυρώσει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ώστε με ενότητα και κλιμάκωση να διεκδικήσει αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του».
«Οι βιοπαλαιστές αγρότες εδώ και ένα μήνα έχουν ματαιώσει όλα τα βρώμικα παιχνίδια της κυβέρνησης εναντίον τους, αρχικά με την καταστολή και τις συκοφαντίες, στη συνέχεια με τις προβοκάτσιες στους δρόμους και τους εκβιασμούς, τώρα με τις προσπάθειες επιστράτευσης διαφόρων “προθύμων διασπαστών” του ενιαίου αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους», τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ σε σχόλιο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, με τις συνελεύσεις και τα μπλόκα του, έχοντας μαζί το δίκιο του και την αλληλεγγύη όλου του λαού, που πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει, έχει όλες τις προϋποθέσεις να ακυρώσει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, ώστε με ενότητα και κλιμάκωση να διεκδικήσει αποφασιστικά την ικανοποίηση των αιτημάτων του», προσθέτουν από το ΚΚΕ.

