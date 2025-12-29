Ο υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό, στην Ρωσία, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει την επιρροή της Βρετανίας στις τελευταίες «προκλήσεις» της Ουκρανίας, που στοχεύουν να σταματήσουν την ειρηνευτική διαδικασία, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Νωρίτερα σήμερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση στην κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, αλλά αποκρούστηκε με επιτυχία, ωστόσο η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας θα επανεξεταστεί.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)