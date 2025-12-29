Νέο τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Νεκρός 51χρονος καθηγητής με δίκυκλο

  Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί στη Ρόδο, με θύμα έναν 51χρονο οδηγό δικύκλου που προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή Ασγούρου.
  Στο δίκυκλο επέβαινε και ένα 15χρονο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον 51χρονο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  Η τροχαία Ρόδου εξετάζει την υπόθεση για να διαπιστώσει αν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο. Αναμένονται στοιχεία από κάμερες και η μαρτυρία του 15χρονου.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 51χρονο οδηγό δικύκλου, σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα το πρωί στο νησί της Ρόδου, όταν το δίκυκλο που οδηγούσε, προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ στην περιοχή Ασγούρου (στον δρόμο προς τα LIDL) με αποτέλεσμα ο 51χρονος να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» στο δίκυκλο επέβαινε και ένα ακόμα άτομο (συγγενικό του πρόσωπο) 15 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έφθασαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ που μετάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον 51χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά, αφού οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η τροχαία Ρόδου, εξετάζει με πολύ προσοχή την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος στο τροχαίο ή αν ο 51χρονος έχασε από μόνος του τον έλεγχο του οχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθούν στοιχεία και πληροφορίες από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια η μαρτυρία του 15χρονου που επέβαινε στο όχημα.

