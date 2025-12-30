Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε για ακόμη μία φορά να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του στα Globe Soccer Awards που πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι, όχι όμως για κάποιο γκολ ή νέο ρεκόρ του, αλλά για την εντυπωσιακή του εμφάνιση και, πιο συγκεκριμένα, για το υπερπολυτελές ρολόι που φορούσε.

Ο Πορτογάλος άσος εμφανίστηκε φορώντας ένα Patek Philippe Nautilus Chronograph Ref. 5980/1400G, ένα συλλεκτικό κόσμημα της υψηλής ωρολογοποιίας, αξίας περίπου 770.000 δολαρίων – δηλαδή περίπου 705.000 ευρώ.

Οι φωτογραφίες του Ρονάλντο κυκλοφόρησαν αστραπιαία στα social media, με τους λάτρεις των ρολογιών και τους θαυμαστές του να αναγνωρίζουν αμέσως το μοναδικό αυτό κομμάτι, το οποίο ανήκει σε μία από τις πιο αποκλειστικές σειρές της παγκόσμιας αγοράς. Δεν πρόκειται για ένα ρολόι που μπορεί κάποιος να βρει σε καταστήματα, καθώς η παραγωγή του είναι εξαιρετικά περιορισμένη και γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ειδικής παραγγελίας.

Το συγκεκριμένο ρολόι είναι φτιαγμένο από 18 καράτια λευκόχρυσο, με τους δείκτες και τα σημάδια της ώρας να είναι επίσης από το ίδιο πολύτιμο μέταλλο. Τόσο η στεφάνη όσο και το μπρασελέ του είναι γεμάτα διαμάντια, γεγονός που ανεβάζει ακόμα περισσότερο την αξία του και το καθιστά κομμάτι για συλλέκτες υψηλού επιπέδου.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται ενεργά στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του και πλησιάζει το ιστορικό όριο των 1.000 γκολ, πρόσθεσε ένα ακόμη εντυπωσιακό ρολόι στη συλλογή του, η οποία είναι ήδη γεμάτη με κομμάτια-θησαυρούς, αντάξια της φήμης και της περιουσίας του.

Συγκεκριμένα, στη συλλογή του περιλαμβάνονται ένα Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial αξίας 1,56 εκατ. ευρώ, ένα Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon αξίας 1,38 εκατ. ευρώ, ένα Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon CR7 Edition αξίας 920.000 ευρώ, ένα Hublot Big Bang Integrated Tourbillon Sapphire Rainbow περίπου 885.000 ευρώ, αλλά και ένα Rolex GMT-Master II “Ice”, σχεδόν 740.000 ευρώ.