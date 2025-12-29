ΠΑΣΟΚ: Ζητά διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών

«Η λογική της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών» τονίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπόψη των οποίων τέθηκε διαρροή κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του κόμματος.

Τα ίδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σημείωσαν:

«Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγούμενος μια δημόσια διαδικασία κατάθεσης βιογραφικών, άνοιξε την όλη διαδικασία στην κοινωνία με όρους αξιοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ συνεπώς πιστό στη λογική της πρότασης του, -της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης δηλαδή-, είναι έτοιμο να καταθέσει τις προτάσεις του, όπως οφείλει και κάθε άλλο κόμμα, στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε ως εκ τούτου τον Πρόεδρο της Βουλής να προσδιορίσει τη συνεδρίαση του οργάνου».

«Τα θέματα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα. Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς», καταλήγουν οι ίδιες πηγές από το ΠΑΣΟΚ.

Τι ανέφεραν κυβερνητικές πηγές

Νωρίτερα σήμερα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να αποστείλει μετά τις γιορτές πρόσκληση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να συναντηθούν παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έτσι ώστε να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις ανεξάρτητες αρχές που παραμένουν ακέφαλες.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το επίδικο της συνάντησης θα είναι «να βρεθεί το μίνιμουμ της συναίνεσης που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία των τριών πέμπτων, μέσω της οποίας θα μπορέσει να ξεκλειδώσει η πλήρωση των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές», όπως η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

«Η διαδικασία δεν θα γίνει μέσα από μία λίστα προσώπων, αλλά μέσω ανοιχτής προκήρυξης», επισημαίνουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχθεί την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια από τον Πρόεδρο της Βουλής στις 6 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, «πλέον η μπάλα είναι στο γήπεδο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ξεκλειδώσει αυτή η διαδικασία, η οποία σοβεί εδώ και αρκετούς μήνες».