Σεργκέι Λαβρόφ: Η Δύση πρέπει να αποδεχθεί τις νέες εδαφικές πραγματικότητες στην Ουκρανία

  • Ο Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τη Δύση να αποδεχθεί τις «νέες εδαφικές πραγματικότητες» που έχουν διαμορφωθεί στην Ουκρανία. Αυτή η δήλωση αποτελεί βασικό μήνυμα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.
  • Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η αναγνώριση των αλλαγών στα σύνορα της Ουκρανίας είναι απαραίτητη για την πρόοδο στις διεθνείς σχέσεις.
  • Η θέση της Μόσχας, όπως εκφράστηκε από τον Λαβρόφ, εστιάζει στην αναγκαιότητα να γίνει αποδεκτή η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία από τις δυτικές δυνάμεις.
Σεργκέι Λαβρόφ: Η Δύση πρέπει να αποδεχθεί τις νέες εδαφικές πραγματικότητες στην Ουκρανία

Δηλώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και το γενικότερο διεθνές σκηνικό έκανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, RIA. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έστειλε εκ νέου μηνύματα προς τη Δύση, θέτοντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Όπως είπε, με τη λήξη της θητείας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία οφείλει να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές, υποστηρίζοντας μάλιστα πως αυτή τη θέση συμμερίζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία εκτιμά πως η στρατηγική πρωτοβουλία στο μέτωπο ανήκει πλέον στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι «όλοι στη Δύση το γνωρίζουν».

Σχολιάζοντας τις συνθήκες για την ειρήνη, επανέλαβε τη θέση της Μόσχας, σύμφωνα με την οποία βασική προϋπόθεση είναι η αποχώρηση του ΝΑΤΟ από την Ουκρανία και η καθιέρωση ουδέτερου καθεστώτος για τη χώρα, έξω από οποιοδήποτε στρατιωτικό μπλοκ. Παράλληλα, ζήτησε από τη Δύση να αναγνωρίσει, όπως είπε, τις «νέες εδαφικές πραγματικότητες», δηλαδή τις περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που συνεχίζεται η διπλωματική και στρατιωτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

01:38 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

