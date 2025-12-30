Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 60χρονος γιος της – Αρνείται τα πάντα

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της ίδιας του της μητέρας στο Κολωνάκι. Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου το απόγευμα, μετά τη μαραθώνια απολογία του, στην οποία ο ίδιος ισχυρίστηκε πως ήταν ατύχημα.

Ο 60χρονος γιος της 87χρονης μεταφέρθηκε νωρίτερα στην Ευελπίδων ώστε να απολογηθεί για όσα κατηγορείται. Ο ίδιος επέμεινε στην εκδοχή του ατυχήματος, εκδοχή την οποία υποστήριζε από την πρώτη στιγμή. Επί περίπου 6 ώρες προσπαθούσε να πείσει την εκπρόσωπο των αρχών ότι δεν σκότωσε τη μητέρα του, ούτε έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της μετά το έγκλημα, απαντώντας στις ερωτήσεις που του έκανε η ανακρίτρια και αρνούμενος όλα όσα του αποδίδονται. Αλλά όπως φαίνεται δεν τα κατάφερε και οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα, η δικαστική λειτουργός, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε ο 60χρονος, εξέδωσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εμπρησμό.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι ο 60χρονος θα πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Υπενθυμίζεται πως ο 60χρονος ήταν βέβαιος πως η υπόθεση είχε κλείσει και αρνιόταν κάθε εμπλοκή. Επέμενε μάλιστα σε επικοινωνία του με δημοσιογράφο του Mega πως “δεν υπάρχει κάποιο θέμα”.

Είναι όμως αξιοσημείωτο πως ο ίδιος περιέγραφε στο “Φως στο Τούνελ” το όλο σκηνικό. Τις φλόγες, αλλά και τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα και είδε απανθρακωμένη τη μητέρα του. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κάποια σημεία γελούσε, ακόμα κι όταν έλεγε ότι “ποτέ δεν θα το ξεπεράσω”.

Όπως αποκαλύπτει το Mega, κάτοικοι στον Άγιο Στέφανο όπου διέμενε ο 60χρονος με τη σύντροφό του, τον αντιλήφθηκαν μία ημέρα πριν τη σύλληψή του, στην αυλή του σπιτιού του να κρατά ένα σφυρί, να σπάει πλάκες και να σκάβει. Ήταν δε τόσο δυνατός ο ήχος από το σπάσιμο, που θορυβήθηκε όλη η γειτονιά.

Η κηδεία της γυναίκας έγινε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο που ο 60χρονος δεν ήταν εκεί. Επικαλέστηκε ότι είχε κορονοϊό, όπως αποκάλυψε η ανιψιά της Ελένης Παπαδοπούλου.