Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τις εορταστικές εκδηλώσεις

  • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.- Συγκεκριμένα, λόγω εορταστικών εκδηλώσεων σε Πλατεία Συντάγματος και Πεδίον του Άρεως, θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από τις 20:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2025 έως το πέρας των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026.- Οι ρυθμίσεις αφορούν βασικές οδικές αρτηρίες όπως Λ. Αμαλίας, Λ. Β. Σοφίας, Λ. Αλεξάνδρας και Σταδίου. Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση στις εν λόγω οδούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η Τροχαία για τις εκδηλώσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Συγκεκριμένα λόγω πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του ‘Αρεως, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 20.00΄ ώρα της 31-12-2025 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την 1-1-2026, στην περιοχή Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Λ. Β. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
  • Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
  • Λ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λ. Αμαλίας και Δ. Αρεοπαγίτου.
  • Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α΄ και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από την Τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

