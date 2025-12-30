Γερμανία: Ριφιφί σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας – Στα 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η λεία

Σύνοψη από το

  • Σε 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά η αστυνομία τη λεία της διάρρηξης σε τράπεζα του Γκελζενκίρχεν, όπου οι δράστες έφθασαν με «ριφιφί» στο θησαυροφυλάκιο και άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες.
  • Η διάρρηξη έγινε μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης, όπου με ειδικό τρυπάνι ανοίχτηκε τρύπα στον τοίχο προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.
  • Παραμένει ασαφές πότε ακριβώς εισέβαλαν οι διαρρήκτες, με τη διάρρηξη να γίνεται γνωστή χθες έπειτα από ενεργοποίηση ανιχνευτή καπνού. Εικάζεται ότι η διάρρηξη έγινε μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου Σαββατοκύριακου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Ριφιφί σε θησαυροφυλάκιο τράπεζας – Στα 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η λεία

Σε 30 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά η αστυνομία τη λεία της διάρρηξης σε τράπεζα του Γκελζενκίρχεν στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στη Γερμανία, όπου οι δράστες έφθασαν με ριφιφί στο θησαυροφυλάκιο και άδειασαν εκατοντάδες θυρίδες. Πελάτες της τράπεζας συγκεντρώθηκαν σήμερα στο υποκατάστημα απαιτώντας να αποζημιωθούν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της αστυνομίας, παραμένει ασαφές πότε ακριβώς οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο υποκατάστημα ταμιευτήριου Sparkasse, καθώς η διάρρηξη έγινε γνωστή μόλις χθες, όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτίριο, έπειτα από ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, η διάρρηξη έγινε μέσω παρακείμενου χώρου στάθμευσης. Η διαδρομή οδηγούσε μέσα από πολλές πόρτες σε δωμάτιο φύλαξης αρχείου, όπου με ειδικό τρυπάνι ανοίχτηκε τρύπα στον τοίχο προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο.

Εικάζεται ότι η διάρρηξη έγινε μεταξύ των Χριστουγέννων και του περασμένου Σαββατοκύριακου, ενώ βίντεο από το πάρκινγκ δείχνουν ένα μαύρο αυτοκίνητο Audi RS 6 να φεύγει νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τους επιβαίνοντες να φορούν μάσκες. Η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο, έγινε αργότερα γνωστό.

«Η διάρρηξη πραγματικά εκτελέστηκε πολύ επαγγελματικά. Πρέπει οι δράστες να γνώριζαν πολύ καλά αυτά τα θέματα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια. Επίσης δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από την σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Ο προσδιορισμός του ακριβούς ύψους της λείας των διαρρηκτών θα απαιτήσει χρόνο, δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας, καθώς, όπως εξήγησε η τράπεζα δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των περίπου 3.200 θυρίδων που παραβιάστηκαν. Κάθε θυρίδα είναι ασφαλισμένη για τουλάχιστον 10.300 ευρώ. Θεωρητικά, σύμφωνα με την BILD, η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να φθάσει τα 33,9 εκατομμύρια ευρώ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Αστικές συγκοινωνίες: Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα χάρτινα εισιτήρια – Έρχονται τα «ThessTicket»

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση κατά 0,13% – Στα 151,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ιράν: Ογκώδεις, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε Τεχεράνη και Ισφαχάν – Το κίνημα κατά της ακρίβειας εξαπλώνεται

Μετά τους εμπόρους, οι φοιτητές: το κίνημα διαμαρτυρίας κατά της ακρίβειας και της επιδείνωσης...
19:45 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την ανάπτυξη πυραυλικού συστήματος Oreshnik στην Λευκορωσία – Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Λουκασένκο

Η Ρωσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να δείχνει την ανάπτυξη στη Λευκορωσία...
19:11 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων – «Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι , δήλωσε ότι το Κίεβο συζήτησε με τον πρόεδρο των...
18:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία: Έχει κρυοθάλαμο, ιδιωτικό νοσοκομείο και επίχρυσο μπάνιο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κατηγορηθεί ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας άνω των ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι