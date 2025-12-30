Τζόυς Ευείδη: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας – Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω»

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Τζόυς Ευείδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για το θέμα του έρωτα. Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις δήλωσε πως αυτό το συναίσθημα, αυτή η συνθήκη, είναι το «χειρότερό μου πράγμα», εξηγώντας πως όταν μπαίνει σε αυτή την κατάσταση δεν είναι καλά, «δεν πετάω, σούρνομαι».

Μιλώντας για τον έρωτα, η Τζόυς Ευείδη εξομολογήθηκε πως: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν είναι αυτό που πετάω… Δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, που δεν τα έχω κάνει σωστά, που τα έχω κάνει λάθος και έπρεπε αλλιώς να το έχω κάνει… Σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος! Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».