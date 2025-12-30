Τζόυς Ευείδη: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας – Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω»

Σύνοψη από το

  • Η Τζόυς Ευείδη, καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά, μίλησε για τον έρωτα, χαρακτηρίζοντάς τον ως το «χειρότερό μου πράγμα».
  • Η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω».
  • Όπως εξήγησε, όταν είναι ερωτευμένη «δεν είμαι καλά» και «δεν πετάω, σούρνομαι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζόυς Ευείδη
Φωτογραφία: Instagram/joyceevidi

Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Τζόυς Ευείδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Στη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε και για το θέμα του έρωτα. Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνις δήλωσε πως αυτό το συναίσθημα, αυτή η συνθήκη, είναι το «χειρότερό μου πράγμα», εξηγώντας πως όταν μπαίνει σε αυτή την κατάσταση δεν είναι καλά, «δεν πετάω, σούρνομαι».

Μιλώντας για τον έρωτα, η Τζόυς Ευείδη εξομολογήθηκε πως: «Το χειρότερό μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε ότι: «Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν είναι αυτό που πετάω… Δεν πετάω, σούρνομαι. Με πιάνουν όλα, που δεν τα έχω κάνει σωστά, που τα έχω κάνει λάθος και έπρεπε αλλιώς να το έχω κάνει… Σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος! Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις βασικοί άξονες της υγείας για το 2026-Έρχονται 5.000 προσλήψεις

Το αρχείο του επιστήμονα Γεωργίου Παπανικολάου που ανακάλυψε το «Τεστ Παπ» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακά αυξημένος ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Νοέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:14 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: «Με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους πάω όσα λεφτά θέλουν»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε το πρωί της Τρίτης (30/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος, μαζί με...
14:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ανάρτηση του ηθοποιού στο Facebook

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Ο επιτυχημένος ηθοποιός βρίσκεται για 12η ημ...
14:31 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Καμπούρη: «Ο χωρισμός είναι μία καινούργια συνθήκη…»

Αρχές Νοεμβρίου η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram,...
13:46 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Κάλοου: «Από ένα ιατρικό λάθος έπαθα ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό – Με αγνόησαν οι πάντες»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραχώρησε ο Χρήστος Κάλοου. Ο αγαπημένο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι