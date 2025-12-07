Τζόυς Ευείδη: «Το μπράβο που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου το λέω στα σκυλιά μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 ήταν το Σάββατο η Τζόυς Ευείδη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το μπράβο που δεν έχει λάβει από τους γονείς της.

«Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί, έλαβα τρομερή αγάπη αλλά όχι, τέτοια γλειψίματα δεν είχαμε. Εγώ αυτό το μπράβο, που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου, το λέω στα σκυλιά μου. Ακόμα και όταν τρώνε το φαγητό τους, το λέω, γιατί μ’ αρέσει το μπράβο. Το λέω και στους ανθρώπους, μ’ αρέσει γενικά το μπράβο» αποκάλυψε η Τζόυς Ευείδη.

«Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους γιατί στη δουλειά μας έχεις κατά τόπους οικογενειούλες, που τις χάνεις και τις ξαναβρίσκεις. Ξέρω, όμως, ότι είναι σχέσεις σημαντικές χωρίς να έχω πολύ μεγάλο κύκλο φίλων» συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.