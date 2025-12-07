Τζόυς Ευείδη: «Το μπράβο που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου το λέω στα σκυλιά μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Τζόυς Ευείδη

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1 ήταν το Σάββατο η Τζόυς Ευείδη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για το μπράβο που δεν έχει λάβει από τους γονείς της.

«Δεν έχω μάθει με “μπράβο” παιδιόθεν, δεν μου το έλεγαν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Οι γονείς μου ήταν πολύ υποστηρικτικοί, έλαβα τρομερή αγάπη αλλά όχι, τέτοια γλειψίματα δεν είχαμε. Εγώ αυτό το μπράβο, που δεν μου έχει δώσει η μαμά μου, το λέω στα σκυλιά μου. Ακόμα και όταν τρώνε το φαγητό τους, το λέω, γιατί μ’ αρέσει το μπράβο. Το λέω και στους ανθρώπους, μ’ αρέσει γενικά το μπράβο» αποκάλυψε η Τζόυς Ευείδη.

«Δεν έχω πάρα πολλούς φίλους γιατί στη δουλειά μας έχεις κατά τόπους οικογενειούλες, που τις χάνεις και τις ξαναβρίσκεις. Ξέρω, όμως, ότι είναι σχέσεις σημαντικές χωρίς να έχω πολύ μεγάλο κύκλο φίλων» συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η τροφή των θεών που μπορεί να καταπραΰνει τον βήχα και να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών

Το κόλπο με τη φλούδα ενός φρούτου που μπορεί να αντικαταστήσει το λίπασμα στα φυτά σας – Το επιβεβαιώνει και η επιστήμη

Βουλή: Κατατέθηκαν οι συμβάσεις για Εγνατία, Καστέλλι, Αττική Οδό – Τι προβλέπεται

ΕΕ: Γιατί πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στη θαλάσσια επιβατική μεταφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:20 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Μέγκαν Μαρκλ: H απελπισμένη έκκληση του πατέρα της από το κρεβάτι του νοσοκομείου – «Έλα να σε δω μια φορά ακόμα πριν πεθάνω»

Ο βαριά άρρωστος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη του, ικετεύ...
02:27 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης: «Επικοινωνούμε αρκετά με τα παιδιά μου – Κάνουν την επανάστασή τους χωρίς να δημιουργούν προβλήματα»

Καλεσμένος στο After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Θοδωρής Μαραντίνη...
22:23 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Χατζίδου: «Έχω υποτιμηθεί πολύ στη ζωή μου, τόσο στο τραγούδι όσο και στην παρουσίαση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” του OPEN έκανε η Ελένη Χατζίδου, η οποία μί...
20:41 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

Στέλιος Μάινας: Η εξομολόγηση για τη σχέση με τους γονείς του – «Με τον πατέρα μου βλεπόμασταν με αποστάσεις»

Για τον πατέρα του και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη σχέση που έχει αναπτύξ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»