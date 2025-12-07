Σαν σήμερα 7 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Πολιτικής Αεροπορίας

Γεγονότα

  • 1941: Οι Ιάπωνες με 200 αεροσκάφη καταστρέφουν την αμερικανική ναυτική βάση του Περλ Χάρμπορ στη Χαβάη. Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες.
  • 1965: Με ταυτόχρονες λειτουργίες στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρώμη από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα και τον Πάπα Παύλο ΣΤ’ γίνεται αμοιβαία άρση του αλληλοαφορισμού.
  • 1972: Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν το διαστημόπλοιο Apollo 17, στην τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo στη Σελήνη.
  • 1975: Ο Βασίλης Χατζηπαναγής κάνει το ντεμπούτο του στον αγώνα Ηρακλή – Ατρόμητου στη Βέροια. Θα αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 281 φορές και θα πετύχει 61 γκολ.
  • 1994: Ο υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη έλληνα υπουργού στο χωριό «Μπελογιάννης», στη Βουδαπέστη, όπου οι κάτοικοι είναι κυρίως ελληνικής καταγωγής, πολιτικοί πρόσφυγες.
  • 2008: Επεκτείνονται σε όλη τη χώρα τα επεισόδια για το θάνατο του 16χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από σφαίρα ειδικού φρουρού στα Εξάρχεια. Πυρπολούνται καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν γίνονται αποδεκτές από τον πρωθυπουργό οι παραιτήσεις του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου και του υφυπουργού του, Παναγιώτη Χηνοφώτη.

Γεννήσεις

  • 1924: Μάριο Σοάρες, διακεκριμένος Πορτογάλος πολιτικός, από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. (Θαν. 7/1/2017)
  • 1928: Νόαμ Τσόμσκι, Αμερικανός γλωσσολόγος και διανοητής.
  • 1949: Τομ Γουέιτς, Αμερικανός ρόκερ.

Θάνατοι

  • 1784: Καισάριος Δαπόντες, από τους σημαντικότερους Έλληνες στιχουργούς και χρονογράφους του 18ου αιώνα. (Γεν. 1713)
  • 1976: Κώστας Μουσούρης, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης του θεάτρου και θεατρικός παραγωγός. (Γεν. 1903)
  • 2016: Γκρεγκ Λέικ, Βρετανός κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος των συγκροτημάτων του προοδευτικού ροκ «King Crimson» και «Emerson, Lake & Palmer». (Γεν. 10/11/1947)

