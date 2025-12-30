Finos Film: Η κινηματογραφική ανασκόπηση για το 2025 – «Να θυμηθούμε όμορφες ψυχές, και να μοιραστούμε ευχές…»

Σύνοψη από το

  • Η Finos Film, στην εκπνοή του έτους έκανε μία ανασκόπηση για το 2025, δημιουργώντας ένα βίντεο γεμάτο λάμψη, τραγούδι και χορό.
  • Στο βίντεο πρωταγωνιστούν οι αστέρες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με την ανασκόπηση να συνοδεύεται από σκηνές γνωστών και αγαπημένων φιλμ.
  • Η Finos Film τίμησε επίσης φίλους της που φέτος έφυγαν από τη ζωή, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης εύχεται: «Το 2026 να ’ναι γεμάτο με φως και σινεμά!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

Media

Finos Film

Σε λίγες ώρες και αυτή η χρονιά θα είναι παρελθόν. Εύκολο ή δύσκολο, χαρούμενο ή στενάχωρο, με νέες ψυχές που ήρθαν στον κόσμο, αλλά και με απώλειες, το 2025 ρίχνει αυλαία και όλοι κάνουμε τους απολογισμούς μας. Η Finos Film, στην εκπνοή του έτους έκανε μία ανασκόπηση.

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, δημιούργησε ένα βίντεο γεμάτο λάμψη, τραγούδι και χορό, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι αστέρες της χρυσής εποχής του κινηματογράφου στη χώρα μας, καθώς η ιδιαίτερη αυτή ανασκόπηση συνοδεύεται από σκηνές γνωστών και αγαπημένων φιλμ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην ανασκόπησή της η Finos Film τίμησε και φίλους της που φέτος έφυγαν από τη ζωή. Συγκεκριμένα, στο τέλος του βίντεο είδαμε τους: Στέλλα Γκρέκα, Καίτη Γκρέυ, Ιάσων Τριανταφυλλίδη, Πάνο Τουλιάτο, Ράνια Ιωαννίδου, Νίκο Γαλανό, Κατερίνα Γιουλάκη, Γιώργο Παληό, Άλκη Γιαννακά και Άννα Κυριακού.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η εταιρεία παραγωγής ταινιών έχει γράψει: «Η Ανασκόπηση της Finos Film για το 2025!

Χορέψαμε με κορίτσια για φίλημα, δίχως κήρυγμα. Με ένα σεισμούλη κουνηθήκαμε, αλλά τσικνήσαμε και το φχαριστηθήκαμε! Πετάξαμε αετό, διαβάσαμε ποίηση, ήρθε και η Πρωταπριλιά και ο αθλητισμός για μύηση! Γιορτάσαμε μαμάδες, τιμήσαμε μπαμπάδες, φτάσαμε μέχρι το Άμπου Ντάμπι, μα γυρίσαμε με τσέπες άδειες.

Το ‘παμε μια το ‘παμε δυο, δώσαμε και τα χέρια, στους φίλους τους αληθινούς χαρίσαμε αστέρια. Μια εικόνα χίλιες λέξεις, πόσες φωτογραφίες να αντέξεις, στη Δράμα φτάσαμε ξανά να συγχαρούμε τα παιδιά! Βάλαμε γυαλιά, φάγαμε καλά, τον κόσμο όλο γυρίσαμε, και στη γεωγραφία σκίσαμε. Φουλ του άσσου με βαλέ, η Βλαχοπούλου έχει καρέ.

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, η ατμόσφαιρα το επιβάλλει. Ν’ αγκαλιαστούμε όπως παλιά. Να πιούμε και καμιά γουλιά. Να θυμηθούμε όμορφες ψυχές, και να μοιραστούμε ευχές. Καλή χρονιά φίλες και φίλοι, πάντα με υγεία και χαρά, και το 2026 να ’ναι γεμάτο με φως και σινεμά!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τρεις βασικοί άξονες της υγείας για το 2026-Έρχονται 5.000 προσλήψεις

Το αρχείο του επιστήμονα Γεωργίου Παπανικολάου που ανακάλυψε το «Τεστ Παπ» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακά αυξημένος ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Νοέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ρεύμα: Κάτω από τα επίπεδα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα η τιμή του στην Ελλάδα- Τι θα ισχύσει για τα πράσινα τιμολόγια Ιανου...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:13 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
08:00 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:16 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 30/12/2025

Τα ματς Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη GBL και Μπουργκ – Πανιώνιος, Άρης – Τσεντεβίτα Ολιμπία γ...
07:00 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος Ένα  ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι