Πάτρα: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα εκβίασης – Απείλησε με πιστόλι το θύμα

  • Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη 41χρονου Ρομά για απόπειρα εκβίασης, ενώ ταυτοποιήθηκε και δεύτερο άτομο.
  • Οι δύο δράστες απείλησαν το θύμα με πιστόλι, απαιτώντας το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.
  • Το ποσό αυτό προέκυψε από μηνιαίο τόκο σε 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Ρομά για απόπειρα εκβίασης και στην ταυτοποίηση ακόμη ενός ατόμου, που κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα, προχώρησε η Ασφάλεια στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, όπως μεταδίδει το tempo24.news, πριν από μερικές ημέρες, οι δύο δράστες με την χρήση πιστολιού τον απείλησαν προκειμένου να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο προέκυψε από μηνιαίο τόκο σε 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

21:24 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Mενίδι: Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχθηκε άγρια επίθεση από Ρομά – «Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι»

Πολύ δυσάρεστη εμπειρία βίωσε υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αχαρνών, καθώς θα κάνει Πρωτοχρ...
21:18 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Πάτρα – Βγήκε σώος ο οδηγός

Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/12) στην 111, λίγο μετά την διασταύρωση...
20:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο με έναν τραυματία στη Θεσσαλονίκη – Συγκρούστηκαν 3 οχήματα – Δείτε βίντεο 

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης στην δυτική Θεσσαλονίκη, όταν τρία αυτο...
19:55 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στα ορεινά της Αττικής – «Νιφάδες χιονιού μέχρι τη θάλασσα», λέει ο Τσατραφύλλιας

Το εσωτερικό καταψύκτη θα θυμίζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά, καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω ...
