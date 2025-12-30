Πάτρα: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα εκβίασης – Απείλησε με πιστόλι το θύμα

Στη σύλληψη ενός 41χρονου Ρομά για απόπειρα εκβίασης και στην ταυτοποίηση ακόμη ενός ατόμου, που κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα, προχώρησε η Ασφάλεια στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, όπως μεταδίδει το tempo24.news, πριν από μερικές ημέρες, οι δύο δράστες με την χρήση πιστολιού τον απείλησαν προκειμένου να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο προέκυψε από μηνιαίο τόκο σε 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.