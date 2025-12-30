Φάμελλος: «Το πτωχευτικό και το ιδιωτικό χρέος είναι θέματα που μας αφορούν» – Η περιοδεία στον Πειραιά και οι συναντήσεις

«Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και για το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι που θα είναι 20% και 30% ακριβότερο από πέρυσι. Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες, η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, και τα καρτέλ. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί, με πλουραλισμό στην οικονομία, με μια υγιή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε όλη την Ελλάδα, με αποκέντρωση, αλλά και με εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες που θα μπορούν να ζήσουν. Αυτή είναι η προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη και η τίμια Ελλάδα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σήμερα στην αγορά του Πειραιά.

«Αυτές τις μέρες, που ο κόσμος περιμένει μια καλύτερη χρονιά, δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης από την ασφάλεια της πρωθυπουργικής καρέκλας να τραμπουκίζει τους αγρότες, όπως τραμπουκίζει και τους καταναλωτές. Γιατί ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία, είναι να μην έχεις εισόδημα για έναν χρόνο στο σπίτι σου, επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου, ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και η πιο σκληρή και μεγάλη αδικία, και η μεγαλύτερη βία, είναι να μην έχεις το εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, για ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο χριστουγεννιάτικο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνομίλησε, άκουσε τα προβλήματα, παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος και αντάλλαξε ευχές με εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές στους εμπορικούς δρόμους του Πειραιά.

Η συνάντηση με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε τη Μητρόπολη Πειραιά, όπου συναντήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα με τον Μητροπολίτη κ. Σεραφείμ.

«Διαχρονικά σημειώνω την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η συνεργασία της Πολιτείας με την Εκκλησία. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία από διαφορετικές αφετηρίες, σεβόμενοι τη θρησκευτική επιλογή. Αλλά έχουμε προτεραιότητα την υπηρεσία της κοινωνίας, για αυτό και μπορούμε να συναντηθούμε σε κοινές δράσεις και αξίες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Είναι μια εποχή δύσκολη. Εγώ θαυμάζω τον πολύ άρτιο λόγο σας, την ευγένεια του ήθους σας και κυρίως το πώς φέρεστε στους αντιπάλους σας. Που είναι αυτό που δείχνει ακριβώς τον άνθρωπο» τόνισε ο Σεβασμιότατος απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο και πρόσθεσε:

«Σας συγχαίρω, διότι πραγματικά έχετε έναν λόγο, πολύ ουσιώδη και πάντοτε με πολύ σεβασμό στον συνάνθρωπο, και αυτό πραγματικά μας συγκινεί και μας ευχαριστεί πάρα πολύ κ. πρόεδρε. Γιατί ο πολιτικός πρέπει να είναι ακριβώς αυτό, πρώτα απ’ όλα να έχει κοινωνία με τα πρόσωπα, με τους ανθρώπους. Γι‘ αυτό και αγωνίζεται άλλωστε… Δεν είναι απλώς μια ιδεολογία, είναι μια πράξη ζωής» συμπλήρωσε.

Ο κ. Σεραφείμ αναφέρθηκε στο έργο της Μητρόπολης και τις προσπάθειες να βοηθηθούν όσοι έχουν ανάγκη. Αναφέρθηκε στο γηροκομείο, το οποίο φιλοξενεί 200 ηλικιωμένους, αλλά και στα 30 ενοριακά συσσίτια. «Δεν έχουμε κανέναν αποκλεισμό για κανέναν άνθρωπο, όλοι οι άνθρωποι για εμάς είναι το ίδιο» σημείωσε χαρακτηριστικά, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να επισημαίνει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κοινωνίας: «Δεν είναι στόχος τα αξιώματα και οι καρέκλες. Ο μόνος στόχος είναι να πετύχουμε τον ευρύτερο σκοπό, το ευρύτερο καλό».

Ο Σωκράτης Φάμελλος προσέφερε συμβολικά στον Σεβασμιώτατο ένα ορειχάλκινο καραβάκι, αντίγραφο τάματος του 19ου αιώνα. «Να έχουμε καλό κοινωνικό έργο, διότι αγαπάμε και οι δύο τον άνθρωπο» συμφώνησαν καταληκτικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους αυτοδιοικητικών, επιμελητηριακών και παραγωγικών φορέων.

«Δεν μπορεί μια χώρα να επιβιώσει μόνο αν έχει πέντε μεγάλα καρτέλ, που κλέβουν τον ιδρώτα των παραγωγών, των μικρομεσαίων και των εργαζομένων. Μας ενδιαφέρει να έχει πλουραλισμό, δηλαδή πολλές οικονομικές παραγωγικές μονάδες, σύγχρονες, βιώσιμες, κλιματικά ουδέτερες, κυκλικές, καινοτόμες. Αλλά και να κάνουμε πράξη αυτό που μου έμαθε η οικογένεια μου. Ότι ‘δουλεύω’ σημαίνει ‘παράγω’» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψη του στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και τη συνάντηση του με τον πρόεδρο, Γιάννη Μαστρονικόλα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στην ιστορική βιομηχανική παράδοση του Πειραιά, τονίζοντας ότι οι βιοτέχνες εκπροσωπούν «την οικονομία του πραγματικού προϊόντος». Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που γεννάει η ακρίβεια στο ρεύμα, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοτεχνίες σχετικά με τις τράπεζες, τη ρευστότητα και τον δανεισμό.

«Το πτωχευτικό και το ιδιωτικό χρέος είναι θέματα που μας αφορούν. Και σας βεβαιώ ότι θα τα διεκδικήσουμε και θα τα υποστηρίξουμε και μέσα και έξω από τη Βουλή» τόνισε και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την επιχειρηματική και τη βιοτεχνική δραστηριότητα:

«Βασικό στοιχείο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, αλλά και της επιβίωσης της χώρας, είναι ο πλουραλισμός και η βιωσιμότητα της οικονομικής παραγωγής. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η επαγγελματική εμπειρία που έχει η Ελλάδα, αλλά και το επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στις νέες γενιές. Η εμπειρία των μαστόρων, των κατασκευαστών, των βιοτεχνών, που είναι συνδεδεμένη με την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα και το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πλουραλισμό στην οικονομία και στην παραγωγή. Γι’ αυτό και μας είναι πάρα πολύ σημαντική η βιοτεχνία, η μεταποίηση, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώθηκε για την έλλειψη που εντοπίζεται σε ειδικότητες του βιομηχανικού χώρου, με τον ίδιο να υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε θεσμοθετήσει διετή προγράμματα εξειδίκευσης μέσα στα πανεπιστήμια, για την ειδίκευση προσωπικού και στελεχών, προς ικανοποίηση των αναγκών του βιοτεχνικού κλάδου, με στόχο την κάλυψη της μεσαίας κατασκευαστικής βαθμίδας.

Όπως τόνισε, «η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πλαίσιο αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειμα στο πολύτιμο και ελληνικά παραδοσιακό δυναμικό των εργοδηγών και των εξειδικευμένων τεχνικών».

Σκληρή ήταν η κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση, με αφορμή τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι βιοτέχνες, επισημαίνοντας πως «το ‘επιτελικό κράτος’, εκεί που αρίστευσε, ήταν στα ρουσφέτια, στους Χασάπηδες και στους Φραπέδες. Εμείς όμως θέλουμε να αριστεύσει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ηλία Κλάππα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βασίλη Κορκίδη και τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Δώρο Καπράλο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στη συνέχεια, παρέθεσε τραπέζι στο «Στέκι του Αρτέμη», στο οποίο έδωσαν το παρών ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Δώρος Καπράλος, ο πρόεδρος των Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Παύλος Πολιτάκης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Μαστρονικόλας και ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Αντώνης Στελλιάτος.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνόδευσε ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της LEFT Κώστας Αρβανίτης, η βουλεύτρια Δυτικού τομέα Β’ Αθηνών Ρένα Δούρου, η αν. γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, ο αν. εκπρόσωπος Τύπου Δημήτρης Μελίδης, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας Τρύφων Αλεξιάδης και Χρήστος Λαμπρίδης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πειραιάς για όλους» Γιώργος Γαβρίλης, ο συντονιστής της νομαρχιακής επιτροπής Πειραιά, Δημήτρης Πετράς, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη των τοπικών Οργανώσεων.