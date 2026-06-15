Οριστικό φινάλε για το «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega

Η εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega ολοκληρώνεται οριστικά στα 12 επεισόδια, χωρίς έγκριση για νέο κύκλο, σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife.

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Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυλαία για την εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega, σύμφωνα με τη Reallife.
  • Η σειρά αφιερωματικών εκπομπών θα ολοκληρωθεί στα 12 επεισόδια που είχαν εξαρχής προβλεφθεί, χωρίς έγκριση για νέο κύκλο.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες, αλλά ταλαιπωρήθηκε από αλλαγές στην ημέρα και στην ώρα μετάδοσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αυλαία για την εκπομπή της Νίκης Λυμπεράκη «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά αφιερωματικών εκπομπών που φιλοξένησε, μεταξύ άλλων, τη Μάρω Κοντού, τον Λάκη Λαζόπουλο και τον Σωτήρη Τσαφούλια θα ολοκληρωθεί στα 12 επεισόδια που είχαν εξαρχής προβλεφθεί, ενώ δεν θα δοθεί έγκριση για νέο κύκλο.

Το «Πάμε μια βόλτα;» ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από το κανάλι της Συγγρού, αλλά ταλαιπωρήθηκε από τις διαρκείς αλλαγές στην ημέρα και στην ώρα μετάδοσης. Αρχικά το Mega ανακοίνωσε την πρεμιέρα του για Κυριακή μεσημέρι στις 14:00, αλλά, λίγες ημέρες πριν, το μετακίνησε στην prime time του Σαββάτου.

Ακολούθως, ήρθε και δεύτερη προγραμματική… βόλτα για την εκπομπή της Ν. Λυμπεράκη, που μετακινήθηκε εκ νέου στο πρόγραμμα της Κυριακής, αλλά το απόγευμα. Οι οριστικοί τίτλοι τέλους θα πέσουν με τη συμπλήρωση των 12 επεισοδίων, ενώ την Κυριακή 14 Ιουνίου μεταδόθηκε το όγδοο.

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