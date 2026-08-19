Θεσσαλονίκη: «Μπόνι και Κλάιντ» ρήμαξαν ψιλικατζίδικο και πήραν… 120 παγωτά

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί που σταμάτησαν για έλεγχο ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη όταν άνοιξαν τα τρία μαύρα σακίδια που είχαν στην πλάτη τους. Είχαν μέσα 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

Όταν ο 42χρονος και η 45χρονη ρωτήθηκαν για την προέλευση των προϊόντων, δεν κατάφεραν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών και ζήτησε συγγνώμη. Ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με την ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.