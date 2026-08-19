Θεσσαλονίκη: «Μπόνι και Κλάιντ» ρήμαξαν ψιλικατζίδικο και πήραν… 120 παγωτά

Ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει από ψιλικατζίδικο. Ο 42χρονος άνδρας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή, ενώ η 45χρονη γυναίκα σε ένα έτος με ανασταλτικό χαρακτήρα, εν αναμονή της έφεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη σταμάτησαν ένα ζευγάρι και βρήκαν στα σακίδιά τους 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχαν αφαιρέσει από ψιλικατζίδικο.
  • Το ζευγάρι δεν κατάφερε να δώσει πειστικές εξηγήσεις για την προέλευση των προϊόντων, με τις Αρχές να διαπιστώνουν ότι επρόκειτο για κλοπή.
  • Ο 42χρονος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ η 45χρονη σε φυλάκιση ενός έτους με ανασταλτικό χαρακτήρα.

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Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί που σταμάτησαν για έλεγχο ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη όταν άνοιξαν τα τρία μαύρα σακίδια που είχαν στην πλάτη τους. Είχαν μέσα 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

Όταν ο 42χρονος και η 45χρονη ρωτήθηκαν για την προέλευση των προϊόντων, δεν κατάφεραν να δώσουν πειστικές εξηγήσεις. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών και ζήτησε συγγνώμη. Ο 42χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και οδηγήθηκε στις φυλακές.

Η 45χρονη καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με την ποινή να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

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