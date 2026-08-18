Τροιζήνα: Βίντεο με τη δράση του 40χρονου που συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση – «Δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει»

Βίντεο από τη δράση του 40χρονου που συνελήφθη χθες για εμπρησμό από πρόθεση στην περιοχή της Τροιζήνας είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς προκάλεσε φωτιά σε δίκυκλο όχημα που επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Τροιζήνα, φωτιά, 40χρονος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο από τη δράση του 40χρονου που συνελήφθη χθες για εμπρησμό από πρόθεση στην Τροιζήνα είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνοντας τον να βάζει φωτιά σε δίκυκλο.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ο δράστης ομολόγησε την πράξη του μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
  • Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2024, δηλώνοντας στις Αρχές ότι «δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βίντεο από τη δράση του 40χρονου που συνελήφθη χθες από τις αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Τροιζήνας, είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος προκάλεσε λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας φωτιά από πρόθεση σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Κατά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κατά την εξέταση του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του.

Βίντεο από τη φωτιά

Σε βιντεοληπτικό υλικό που παρουσίασε το Mega, φαίνεται ο 40χρονος να πλησιάζει μία μηχανή στην περιοχή της Τροιζήνας, να σκύβει και να βάζει φωτιά. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Κάτοικοι της περιοχή βγήκαν αναστατωμένοι στον δρόμο και είδα τα οχήματά τους στις φλόγες. Κάποιοι απομακρύνουν τα αυτοκίνητα του για να μην τυλιχτούν κι αυτά στις φλόγες.

Στο βίντεο φαίνεται ένας κάτοικος να προσπαθεί να σβήσει την φωτιά με ένα με λάστιχο, αλλά λόγω της φωτιάς σημειώνεται μία μικρή έκρηξη. «Πήγαινε πίσω» του φωνάζει ένας άλλος

Εξετάζεται η εμπλοκή του σε 9 ακόμη εμπρησμούς

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τον εν λόγω δράστη υπήρχαν και άλλες εννέα περιπτώσεις πυρκαγιών που ήταν στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και οι οποίες έχουν εκδηλωθεί σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εν λόγω δικογραφία με τους 9 εμπρησμούς συσχετίζεται με την εμπλοκή του στο πρόσθετο περιστατικό.

«Δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει»

Ο 40χρονος δράστης ομολόγησε την πράξη του και σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Πειραιά, από όπου πήρε προθεσμία να απολογηθεί.Σύμφωνα με πληροφορίες, έβαλε φωτιά σε μοτοσυκλέτα επειδή είχε μαλώσει με τον ιδιοκτήτη του δικύκλου.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές έχει βάλει.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ