Κολωνός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη στον Κολωνό για την εξαφάνιση του 16χρονου Χρήστου Γ., με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Η εξαφάνιση σημειώθηκε πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου και ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στον Κολωνό για την εξαφάνιση του 16χρονου Χρήστου Γ., με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία του.
  • Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Χρήστος Γ. εξαφανίστηκε πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου.
  • Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη στον Κολωνό για την εξαφάνιση του Χρήστου Γ., 16 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του 16χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Χρήστος Γ. εξαφανίστηκε πρωινές ώρες της 18ης Αυγούστου.

Έχει ύψος 1,82 μ., βάρος 80 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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