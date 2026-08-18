Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν; Η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ που εξόργισε τις ΗΠΑ

Όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι θυμωμένος με το Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι ικανοποιημένος ούτε με τη μικρή χώρα που βρίσκεται απέναντι από την Ισλαμική Δημοκρατία, στα Στενά του Ορμούζ: το Ομάν.

Το Ομάν έχει διαδραματίσει έναν σχετικά διακριτικό ρόλο από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, μεταξύ άλλων και ως μεσολαβητής. Ωστόσο, η γεωγραφική του θέση έχει φέρει το σουλτανάτο στην δυσάρεστη θέση να διαπραγματεύεται με την Τεχεράνη για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα στον δημοσιογράφο του Fox News, Τρέι Γίνγκστ ότι «οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν το Ομάν αν μπλέξει». Δεν είναι η πρώτη φορά που προβαίνει σε τέτοια απειλή. Το Ομάν δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε σχολιασμό για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ακολουθεί μια ματιά στη χώρα που βρίσκεται στη μέση της διαμάχης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος …

«Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ομάν επειδή δεν είναι ικανοποιημένος με το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν την Τρίτη δύο αξιωματούχοι της περιοχής.

Σύμφωνα με την «Washington Post», ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση. Είχε υποσχεθεί έναν γρήγορο πόλεμο και ένα αποδυναμωμένο Ιράν, καθώς και μια καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αντ’ αυτού, το Ιράν έχει αξιοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ ως νέο όπλο στις διαπραγματεύσεις, διεκδικώντας τον έλεγχο αυτού που πριν τον πόλεμο θεωρούνταν διεθνής πλωτή οδός.

Κανένα σημάδι για διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν σταματήσει. Αυτή την εβδομάδα έληξε η περίοδος των 60 ημερών που ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μια προσωρινή συμφωνία. Σκοπός της ήταν να ανοίξει ο δρόμος για πιο λεπτομερείς συνομιλίες. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι θα παραταθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πλέον ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν.

Έτσι, οι μόνες επιβεβαιωμένες συζητήσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ του Ιράν και του Ομάν σχετικά με τη ναυτιλία στο στενό. Αυτές συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες. Το Ομάν δεν έχει μιλήσει πολύ δημόσια γι’ αυτές. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι ολοκληρώνουν μια κοινή δήλωση. Υπάρχει ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι το Ιράν δεν βιάζεται ιδιαίτερα.

Εξ αυτού του λόγου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκτοξεύσει πολλές απειλές εναντίον του Ιράν. Τώρα εκφράζει την απογοήτευσή του και προς το Ομάν.

Το σουλτανάτο του Ομάν επιδιώκει την ειρήνη

Το Ομάν, με πληθυσμό λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια, είναι ένας από τους πιο διακριτικούς παράγοντες στον Περσικό Κόλπο. Σε αντίθεση με άλλα κράτη της περιοχής, δεν έχει αποτελέσει στόχο κατά τη διάρκεια του πολέμου, με τον τρόπο που η Τεχεράνη έχει επιτεθεί σε γείτονες που φιλοξενούν αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Το Ομάν έχει επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του, αν και η Ουάσιγκτον έχει περιγράψει τις αμυντικές σχέσεις ως μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με γείτονες του Κόλπου όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Ομάν έχουν προτιμήσει τη συνεργασία με το Ιράν. Το σουλτανάτο έχει συμμετάσχει σε προσπάθειες διαμεσολάβησης, αλλά αυτή η προσπάθεια καθοδηγείται πλέον από το Κατάρ και το Πακιστάν.

Έτσι, λοιπόν, η προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας έχει στραφεί περισσότερο προς το Ομάν από τη στιγμή που υπογράφηκε η προσωρινή συμφωνία. Λίγο μετά την υπογραφή, η σχετική ηρεμία διαταράχθηκε όταν το Ιράν άρχισε να πυροβολεί πλοία που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ κοντά στις ακτές του Ομάν, ακολουθώντας μια διαδρομή που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Οι συζητήσεις Ιράν – Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Τώρα το Ομάν βρίσκεται σε συζητήσεις που φαίνεται να καθοδηγούνται από το Ιράν, το οποίο έχει περιγράψει τις συνομιλίες ως αποστολή «ανάπτυξης μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία και των δύο παράκτιων κρατών, καθώς και στην ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν». Οι μηχανισμοί αυτοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν τέλη.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία που διαμορφώνεται προβλέπει την είσοδο των πλοίων στον Περσικό Κόλπο μέσω μιας διαδρομής που ελέγχεται από το Ιράν και την έξοδο τους μέσω μιας διαδρομής που ελέγχεται από το Ομάν. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία φαίνεται να εξαρτάται από την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, επισημαίνει η «Washington Post».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το Ομάν χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως «εξελισσόμενες σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα», ενώ στην ίδια δήλωση καταδίκασε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον πλοίων που διέρχονται από το στενό.

Θετικά βλέπει την συμφωνία Ιράν – Ομάν η Αίγυπτος

Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν και του Αιγύπτιου ομολόγου του, η Αίγυπτος δήλωσε ότι η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή των ΗΠΑ και της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις για μια «ολοκληρωμένη και μόνιμη συμφωνία που θα αντιμετωπίζει όλες τις ανησυχίες και θα ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την απειλή του Τραμπ

Το Ομάν βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο βαριά οπλισμένες και πεισματάρες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου και συναφών προϊόντων μπορούν να διέρχονται από τα Στενά μόνο σε μειωμένο επίπεδο, ενώ τα πλοία εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης.

Από την τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν δημοσιεύει ειδήσεις για άλλα θέματα – το Χρηματιστήριο της Μουσκάτ, τον αθλητισμό, τις εισαγωγές καφέ και τσαγιού. Οι δηλώσεις του υπουργείου Εξωτερικών έχουν επικεντρωθεί σε διπλωματικές συναντήσεις και χαιρετισμούς.

Δεν είναι σαφές αν η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις του Ομάν με το Ιράν, μεταξύ άλλων και ως προς την επίσπευση της οριστικοποίησης και της ανακοίνωσης μιας συμφωνίας από τις δύο χώρες.

Είναι, όμως, σαφές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρει την αυξανόμενη πίεση που αισθάνεται η κυβέρνησή του καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, ενώ η παγκόσμια οικονομία παρακολουθεί τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ που ελέγχεται από το Ιράν, αναζητώντας οποιοδήποτε σημάδι ανακούφισης.