Λαβρόφ: «Άμεση η εμπλοκή της Βρετανίας στον πόλεμο με την Ουκρανία»

Η Ρωσία κλιμακώνει τις κατηγορίες της κατά της Βρετανίας, θεωρώντας την άμεσα εμπλεκόμενη στον πόλεμο με την Ουκρανία λόγω της προμήθειας drones που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις κατά ρωσικών δυνάμεων. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει την εμπλοκή της Βρετανίας ως συμμετοχή στον πόλεμο, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη της χώρας του στην Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

Σεργκέι Λαβρόφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι «η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία». – Οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται μετά τη δημοσίευση άρθρου των «Times» για χρήση βρετανικών drones σε επιθέσεις κατά της Ρωσίας, με τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο να προειδοποιεί για «απροσδιόριστες συνέπειες». – Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι «η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας» και «θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου στην ώρα της ανάγκης».

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Ανοίγει το βεληνεκές των οιονεί εχθρών της η Ρωσία, εντάσσοντας αυτή τη φορά και τη Βρετανία αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό γιατί η Βρετανία έχει προμηθεύσει την Ουκρανία με drones, που χρησιμοποιήθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις κατά των ρωσικών δυνάμεων.

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Με δήλωσή του σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι «η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία».

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ έρχονται μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας. Μετά τη δημοσίευση αυτή, λοιπόν, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για «απροσδιόριστες συνέπειες λόγω της προμήθειας drones στο Κίεβο».

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Στήριξη Μπέρναμ στην Ουκρανία

Να σημειωθεί ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι «η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία 100% στον αγώνα της κατά της Ρωσίας» και «θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου στην ώρα της ανάγκης».

Στο παρελθόν, η Μόσχα έχει κατηγορήσει Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντησή της.

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