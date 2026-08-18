Η Κάνσας Σίτι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντρέ Λουίζ – Το «χρυσό deal» του Ολυμπιακού

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Αντρέ Λουίζ είπε «αντίο» στον Ολυμπιακό, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι του MLS με ετήσιες απολαβές 1.300.000 ευρώ τον χρόνο και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από τον αμερικανικό σύλλογο.

Ουσιαστικά, Ολυμπιακός και Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι είχαν συμφωνήσει ήδη από τις αρχές Αυγούστου και απέμενε μόνο η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 24χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Ο Ολυμπιακός έλαβε το ποσό των 16.400.000 ευρώ για να παραχωρήσει τον Λουίζ, ενώ στη συμφωνία μπήκαν μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 3.500.000 ευρώ.

Η ομάδα του Πειραιά διατήρησε 20% ποσοστό μεταπώλησης του Βραζιλιάνου 20%, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο, ανάλογα με το ποσό μεταπώλησης.

«Αποχαιρετώ τον Ολυμπιακό με απέραντη ευγνωμοσύνη»

Ο Αντρέ Λουίζ αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους» με ένα όμορφο μήνυμα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα αποχαιρετώ τον Ολυμπιακό με απέραντη ευγνωμοσύνη για όλα όσα βίωσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον σύλλογο.

Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία στην καριέρα μου, γεμάτη μάθηση, προκλήσεις και στιγμές που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τους υπαλλήλους και ιδιαίτερα τους οπαδούς του Ολυμπιακού για όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα και να είμαι μέρος, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, της ιστορίας ενός τόσο σπουδαίου συλλόγου.

Σε ευχαριστώ για όλα, Ολυμπιακέ. Θα σε κουβαλάω πάντα μαζί μου. ❤️

ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ!».