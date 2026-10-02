Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα – Θα μείνει εκτός δράσης έως και 9 μήνες

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Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα, μία ημέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο 36χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας τραυματίστηκε στον αγώνα της 1ης Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της Euroleague, τον οποίο ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε με 77-72. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζέιμς έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το πόδι του.

Η Αναντολού Εφές ενημέρωσε ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 7 έως 9 μηνών.

Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η επιστροφή του στη δράση με την Αναντολού Εφές μέσα στην τρέχουσα σεζόν θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.