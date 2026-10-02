Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στον αχίλλειο τένοντα – Θα μείνει εκτός δράσης έως και 9 μήνες

Ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα, μία ημέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.
Ο 36χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας τραυματίστηκε στον αγώνα της 1ης Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της Euroleague, τον οποίο ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε με 77-72. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Τζέιμς έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το πόδι του.
Η Αναντολού Εφές ενημέρωσε ότι ο παίκτης υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα 7 έως 9 μηνών.
Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η επιστροφή του στη δράση με την Αναντολού Εφές μέσα στην τρέχουσα σεζόν θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.
Dün oynadığımız Kızılyıldız karşılaşmasında sakatlanan Mike James’e Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından aşil tendonu onarımı ameliyatı uygulandı.
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat sonrası tedavi sürecinin seyri doğrultusunda oyuncumuzun sahalardan 7-9 ay uzak kalacağının… pic.twitter.com/TSDNu3cpOV
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 2, 2026