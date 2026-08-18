Ουκρανία: 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο, πλήγματα σε Κίεβο και Ζαπορίζια – «Θα απαντήσουμε», δηλώνει ο Ζελένσκι

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Σε λουτρό αίματος εξελίχθηκε το πρωινό της Τρίτης 18 Αυγούστου στην ανατολική Ουκρανία, καθώς φονική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες πολίτες στην περιοχή του Χάρκοβου, την ίδια ώρα που ένα κύμα από 147 drone σφυροκοπούσε το Κίεβο και τη Ζαπορίζια.

Φονικό πυραυλικό πλήγμα στο Χάρκοβο

Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο χωριό Πετσενίχι της περιοχής του Χάρκοβου στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 17 την Τρίτη 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.



​Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας ανέφερε ότι, σύμφωνα με ​προκαταρκτικές πληροφορίες, η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο μικρούς πυραύλους κρουζ τύπου «Banderol».

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης (OVA) του Χάρκοβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ, δήλωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, διευκρίνισε αργότερα ότι ο αριθμός των τραυματιών από την επίθεση αυξήθηκε από 8 σε 17.



Από το πλήγμα υπέστησαν ζημιές 10 κατοικίες, καθώς και μια καφετέρια, ένα ταχυδρομείο και ένα κατάστημα. Τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα υπέστησαν επίσης ζημιές.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αντέδρασε στο πλήγμα γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Σήμερα το πρωί, οι Ρώσοι χτύπησαν βάναυσα μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Πετσενίχι της περιοχής του Χάρκοβου, όπου βρίσκονται το ταχυδρομείο και καταστήματα, περιβαλλόμενα από κτίρια κατοικιών».

This morning, the Russians launched a brutal attack on a busy intersection in Pechenihy, Kharkiv region – a location with a post office and stores, surrounded only by residential buildings. As of now, 10 people have been reported killed. My condolences to their families and… pic.twitter.com/AnFmXsSzAS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2026



Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι διασώστες κατάσβεσαν τη φωτιά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και άλλες υπηρεσίες συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο, με τις συνθήκες της επίθεσης να διερευνώνται.

«Σίγουρα θα απαντήσουμε σε αυτό το ρωσικό πλήγμα. Και είναι εξίσου σημαντικό οι εταίροι να συμπληρώσουν επίσης τις δίκαιες κινητικές μας απαντήσεις με τα δικά τους βήματα για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία και την υποστήριξη της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Ζαπορίζια

Ρωσικά drone επιτέθηκαν επίσης στην περιοχή του Κιέβου νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας ζημιές σε πολιτικές υποδομές στην επαρχία Μπροβαρί.



Έως τις 7:30 π.μ. τοπική ώρα, ένα κτίριο γραφείων, αποθήκες και μια κατοικία είχαν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δεν είχαν αναφερθεί θύματα εκείνη την ώρα.

Φωτιές ξέσπασαν σε τρία σημεία στην κοινότητα του Μπροβαρί, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι θα παρείχαν αργότερα περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ζημιές και τις συνέπειες της επίθεσης.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής.

Στη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικό πλήγμα με drone αργά το βράδυ της 17ης Αυγούστου, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS).



Τα θύματα ήταν ένας 43χρονος άνδρας και μια 41χρονη γυναίκα. Η επίθεση κατέστρεψε εν μέρει ένα κτίριο κατοικιών και προκάλεσε πυρκαγιά, την οποία κατάσβεσαν οι διασώστες.

Μαζική επιδρομή με 147 drone

Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε μεταξύ άλλων 147 επιθετικά drone τύπου Shahed -συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών με τζετ κινητήρες, ξεκινώντας από τις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα της 17ης Αυγούστου.



Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η επίθεση αντιμετωπίστηκε από μαχητικά αεροσκάφη, μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων, μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου και μη επανδρωμένων συστημάτων, καθώς και κινητές ομάδες πυρός.

Έως τις 8:00 π.μ. της Τρίτης, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 111 ρωσικά drone στη βόρεια, νότια και ανατολική Ουκρανία.

Ρωσικά drone καταγράφηκαν να πλήττονται σε 19 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drone έπεσαν σε άλλες τρεις τοποθεσίες.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Reuters