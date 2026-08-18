Ρόδος: Συνελήφθη 18χρονος για μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις – Αναζητούνται και 3 συνεργοί του

Στη σύλληψη ενός 18χρονου, προχώρησαν χθες, Δευτέρα αστυνομικοί του Τμήματος Νότιας Ρόδου, στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας για σειρά κλοπών, που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Εις βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατά συναυτουργία, καθώς και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στις κλοπές.

Πέντε επιχειρήσεις στο στόχαστρο

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οποία βασίστηκε σε καταγγελίες αλλά και στην αξιοποίηση και συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, διακριβώθηκε ότι στις 9 και 16 Αυγούστου 2026 ο 18χρονος, μαζί με τους τρεις συνεργούς του, κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, παραβίασαν συνολικά πέντε επιχειρήσεις.

Από τους χώρους των επιχειρήσεων αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο 18χρονος δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου ταυτότητας, γεγονός για το οποίο σχηματίστηκε επίσης σχετική δικογραφία.

Ο συλληφθέντας μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.