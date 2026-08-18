ΕΦΕΤ: Ανακαλεί πιάτα, δοχεία και κουτάλες που πωλούνται ως «μπαμπού»

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πιάτα, δοχεία φαγητού και σετ κουτάλων που πωλούνται ως “μπαμπού”. Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δειγματοληψίας & Ανάλυσης έτους 2026 «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία πιάτων, δοχείων φαγητού και σετ κουτάλων με τις ενδείξεις: «πιάτο μπαμπού SPRING, Made in P.R.C.», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection, Made in P.R.C.», «σετ κουτάλες μπαμπού JULONG COMMODITY Life Style, Made in P.R.C.». Τα ανώτερα προϊόντα εισάγονται από την επιχείρηση «SPRING DEPARTMENT STORE Ι.Κ.Ε», με έδρα Άγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα.

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκαν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, καθώς, ενώ στις ενδείξεις της συσκευασίας τους παρουσιάζονται ως «πιάτο μπαμπού», «δοχείο φαγητού Bamboo Fiber – Natural Collection», «σετ κουτάλες μπαμπού», από τους εργαστηριακούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα (ΥΑΕΤ), κατασκευασμένα από ρητίνη μελαμίνης. Κατά συνέπεια, τα δείγματα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1935/2004 καθώς η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων δύναται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα δείγματα αποτελούν πλαστικά αντικείμενα, εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Συγκεκριμένα, το μπαμπού, είτε υπό μορφή αλεύρου είτε ινών, δεν περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων ουσιών του εν λόγω Κανονισμού για χρήση στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Ως εκ τούτου, πλαστικά υλικά και αντικείμενα που περιέχουν μπαμπού δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των εν λόγω προϊόντων και των ομοειδών τους και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (ενδεικτικές φωτογραφίες κάτωθι), να μην τα χρησιμοποιήσουν.