Δούκισσα Νομικού: Από τη Μύκονο στην Πολυνησία

Από το Αιγαίο έως τον Ειρηνικό η Δούκισσα Νομικού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη, τον γιο τους, Σάββα, και την κόρη τους, Αναστασία.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mετά τη Μύκονο, όπου πέρασε μέρος του καλοκαιριού, η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στη Γαλλική Πολυνησία, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Θεοδωρίδη και τα δύο παιδιά τους, Σάββα και Αναστασία. Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της ένα μικρό φωτογραφικό ημερολόγιο από το εξωτικό ταξίδι. Το σκηνικό τα λέει όλα: τιρκουάζ νερά, λευκή άμμος, τροπικά τοπία και ατελείωτη ανεμελιά δίπλα στη θάλασσα.

Σε μία από τις φωτογραφίες η Δούκισσα ποζάρει μέσα στη θάλασσα με ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι, που αναδεικνύει την κομψή αισθητική της, χωρίς υπερβολές, επιτρέποντας στο φυσικό τοπίο να κλέψει την παράσταση.

Οι διακοπές της, ωστόσο, δεν περιορίζονται στις βουτιές και στην ηλιοθεραπεία. Η καθημερινότητά της περιλαμβάνει διάβασμα, στιγμές χαλάρωσης σε μαγικές αιώρες, βόλτες στην παραλία μαζί με τα παιδιά της, αλλά και γυμναστική. Παρόλο που ακόμη και στις διακοπές φαίνεται να διατηρεί τη σχέση της με την προπόνηση και τη φροντίδα του σώματός της, η Δούκισσα δεν ξεχνά και τις καλοκαιρινές… αμαρτίες. Χωρίς απόλαυση και μερικά καλοκαιρινά κοκτέιλ, πώς θα καταλάβει άλλωστε ότι βρίσκεται σε διακοπές;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα στιγμιότυπα με τα παιδιά της, καθώς η οικογένεια απολαμβάνει χρόνο μακριά από τους έντονους ρυθμούς. Η Δ. Νομικού έχει επιλέξει να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Ακόμη και όταν μοιράζεται οικογενειακές φωτογραφίες, δημοσιεύει επιλεκτικά στιγμές, χωρίς να εκθέτει τα πρόσωπα των παιδιών της.

Όσο για τα επαγγελματικά, σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για τη συνειδητή επιλογή της να απέχει από την τηλεόραση τονίζοντας ότι, για να την ξανακερδίσει ένα τηλεοπτικό project, θα πρέπει να την εμπνεύσει πραγματικά από την αρχή.

Συνεχίζει ωστόσο, να δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, ενώ μέσα στο 2026 είχε και έντονη επαγγελματική παρουσία εκτός τηλεόρασης, όπου μεταξύ άλλων εκπροσώπησε την Ελλάδα ως πρέσβειρα γνωστού brand καλλυντικών στο Φεστιβάλ των Καννών.